Club América no recibió ninguna oferta por este crack extranjero y Guillermo Almada decidió contar con él

El Club América se refuerza para el Apertura 2026 y define sus bajas. Mientras algunos futbolistas siguen ligados a versiones sobre una posible salida, la directiva analiza cada caso antes de tomar una decisión. Hasta el momento, uno de los nombres más mencionados podría continuar en el equipo de Guillermo Almada al no llegar ninguna oferta.

Mientras América jugará por un título oficial antes del Apertura 2026, distintos reportes indican que Brian Rodríguez seguiría en el club. El extremo uruguayo regresará a Coapa para incorporarse al equipo de Almada, luego de su participación con Uruguay en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. No hay oferta formal por el Rayito y el entrenador contará con él.

Guilermo Almada, entrenador del América|Crédito: @ClubAmerica

Club América no recibió ninguna oferta por Brian Rodríguez

Aunque en mercados anteriores su salida fue una posibilidad constante, el panorama no cambió durante este semestre. Ningún club presentó una propuesta oficial para negociar su transferencia. Por esa razón, el atacante continúa formando parte del plantel azulcrema y reportará con normalidad para ponerse a las órdenes de Almada.

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¿Cuánto dinero pide América por Brian Rodríguez?

La directiva tampoco tiene previsto facilitar su salida por cualquier cantidad. Después de renovar su contrato hasta 2029, trascendió que América escucharía propuestas superiores a los 10 millones de dólares por El Rayito. Hasta ahora, ningún interesado alcanzó esa cifra ni inició conversaciones formales para concretar el fichaje.

Guillermo Almada tendrá disponible al atacante uruguayo

La llegada de Guillermo Almada abre una nueva etapa para Brian Rodríguez. Ambos comparten nacionalidad, aunque eso no garantiza un lugar como titular. El cuerpo técnico evaluará su rendimiento durante la pretemporada y los primeros partidos oficiales para definir el papel que tendrá dentro del equipo en el Apertura 2026.

Brian Rodríguez y sus números con el Club América

El Rayo Rodríguez llegó al Club América en 2022 procedente de LAFC. Desde entonces ha disputado más de 150 partidos con la playera azulcrema y conquistó tres títulos de Liga MX. Su calidad ha sido evidente en distintos momentos, aunque la irregularidad ha marcado parte de su paso por el conjunto de Coapa. Estas son sus estadísticas: