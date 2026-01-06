América daría esta noticia que decepcionará a muchos aficionados para el Clausura 2026

América ha mantenido a sus aficionados ansiosos durante gran parte del mes de diciembre de 2025, pues no había noticias respecto a nuevos fichajes para afrontar el Clausura 2026. Ya en enero de este nuevo año, la directiva anunció la contratación de Rodrigo Dourado , pivote brasileño que llegó procedente de Atlético San Luis, y si bien los fanáticos esperaban por el arribo de más jugadores, el mercado de las Águilas podría terminar aquí.

Según reportes, ya no habrá más fichajes para el América en este mercado invernal. Los directivos del combinado azulcrema habrían dado por finalizada la búsqueda de nuevos jugadores tras la contratación del mediocampista brasileño. Si bien es cierto que el mercado de la Liga BBVA MX recién está empezando, las Águilas se retirarían del mercado siempre y cuando no sufran ningún tipo de percance de última hora (lesiones, por ejemplo).

Rodrigo Dourado sería el último fichaje del América en invierno|Crédito: @ClubAmerica / X

La afición no está conforme con el equipo del América

Luego de caer ante Rayados de Monterrey en los cuartos de final del Apertura 2025, los fanáticos del América comenzaron a pedir fichajes de forma desesperada, pues creen que la plantilla necesita jugadores de renombre para poder pelear por el título de la Liga BBVA MX. Si bien es cierto que Dourado llegó para cubrir una posición que las Águilas necesitaban, no parece ser suficiente para los aficionados y difícilmente logre apaciguar las aguas.

Este pedido de los fanáticos creció a raíz de que el América finalizó el año 2025 sin conseguir ni un solo título. Tras un tricampeonato histórico, los azulcremas se acostumbraron a ganar, pero si bien alcanzó la final frente a Toluca en el primer semestre del año, esto no fue suficiente para sumar trofeos a sus vitrinas. La afición americanista quiere volver a ser protagonista en México y la plantilla actual no parece convencer.

Primer día en el Nido, ¡más que bienvenido a las Águilas! 💙💛#DouradoEsÁguila 🦅 pic.twitter.com/Zf1T2sKlBS — Club América (@ClubAmerica) January 5, 2026

América no quiere repetir errores del pasado

Puertas adentro y el propio André Jardine creen que América tiene las herramientas necesarias para pelear por el título de la Liga BBVA MX. En anteriores libros de pases, el club gastó millones en jugadores que no terminaron de acoplarse a la plantilla. Ahora, con el equipo completo más Dourado, las Águilas buscarán conformar un equipo ganador con nombres destacados como Allan Saint-Maximin, Álvaro Fidalgo, Álex Zendejas, entre otros.

Durante este 2026, el América buscará cambiar una situación atípica como lo es terminar una temporada sin títulos. Su nueva aventura comenzará el próximo día viernes 9 de enero a las 21:00 horas (tiempo Centro de México) cuando visiten a Xolos de Tijuana por la primera jornada del Clausura.