Por qué Club América ya no puede dar de baja a extranjeros: así puedes entender la problemática

América atraviesa un mercado de fichajes atípico durante este invierno, ya que cuenta con el cupo de NFM (No Formado en México) lleno. Esto le impide concretar refuerzos que provengan desde el exterior y, jugadores que ya no son tomados en cuenta por el cuerpo técnico, como Igor Lichnovsky , Víctor Dávila, José Raúl Zúñiga, entre otros, aún se encuentran dentro del equipo cobrando un alto salario y sin sumar prácticamente minutos.

¿Por qué América no puede simplemente dar de baja a estos jugadores?

El Reglamento de Competencia de la Liga BBVA MX es tajante respecto a la gestión de plantillas. Para que clubes como el América logren inscribir nuevos jugadores en este Clausura 2026 , deben navegar por tres rutas legales: la rescisión de contrato, el traspaso al extranjero o la baja por lesión de larga duración.

Existen tres rutas legales para que América pueda dejar ir futbolistas extranjeros|Crédito: Club América / X

1. Rescisión de contrato: El costo de la libertad

La vía más rápida, pero financieramente dolorosa, es la terminación contractual. Un caso reciente es el de Javairo Dilrosun, quien, tras no ser registrado por las Águilas, mantuvo sus beneficios salariales entrenando con categorías menores. Aunque libera la plaza de inmediato, el club pierde su inversión inicial, pues el futbolista se marcha como agente libre.

2. Exportación y el Artículo 28

Según el Artículo 28, si un equipo transfiere a un elemento a otra liga tras el inicio del torneo, puede dar de alta a un sustituto. La condición es que el jugador transferido haya disputado al menos el certamen inmediato anterior en México. El plazo máximo para este movimiento coincide con el cierre de registros internacionales de la FIFA.

3. Sustitución por lesión (Artículo 29)

Esta opción es estrictamente médica. El Artículo 29 permite el reemplazo solo si el jugador sufre una lesión quirúrgica que le impida competir por seis meses o el resto del torneo. La gravedad debe ser avalada por un médico certificado de la Liga MX, permitiendo así el fichaje de un futbolista externo o no registrado.

¿Es legal enviar jugadores a la filial?

Aunque los futbolistas "borrados" podrían acudir a la FIFA para rescindir por falta de actividad, los expertos coinciden en que es poco viable. Si el club cumple con el pago puntual de su sueldo, puede argumentar "baja de juego" para justificar su exclusión deportiva. Así, el contrato permanece blindado legalmente frente a posibles demandas laborales.

En este contexto, el América se encuentra en un mercado invernal donde su prioridad es liberar espacios y no solo fichar. Por lo que en estos momentos, la capacidad de resolver salidas en tiempo y forma, resalta como más importante que negociar por nuevos jugadores.

