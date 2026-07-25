Se destapa la verdad sobre por qué el Club América aún no anuncia fichajes para el Apertura 2026

Club América empató este viernes 1-1 ante Atlante, duelo que marcó el regreso de los Potros de Hierro del Atlante al Estadio Azteca (ahora Banorte) como local. El resultado generó mucha incertidumbre en los aficionados, ya que de momento es el único equipo que no ha anunciado fichajes en este Apertura 2026, pero ahora se destapa la verdad sobre ello.

La directiva del conjunto azulcrema apostó por Guillermo Almada con el objetivo de dirigir al equipo y potencializar a los jugadores jóvenes y de cantera, ya que ese fue el acuerdo con el uruguayo, al que le explicaron que no habría muchos fichajes, aunque de momento hay algunos rumores que no se han concretado.

Almada aceptó el proyecto de dirigir a las Águilas con bajo presupuesto.|Club América

Almada aceptó el proyecto de dirigir a las Águilas con bajo presupuesto, y es que en las últimas semanas corrió el rumor de que el equipo tenía problemas económicos y que incluso tenían pensado vender las instalaciones de Coapa. Cabe destacar que esta versión no ha sido confirmada.

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Los posibles fichajes del Club América

No es la primera vez que los fichajes del Club América llegan tarde, pues los ejemplos más recientes son Allan Saint-Maximin, quien arribó cuando el Apertura 2025 ya había arrancado, y el caso de Vinícius Lima, que fue presentado con el Clausura 2026 en marcha.

Es por ello que los aficionados azulcremas no pierden la esperanza de que en las próximas semanas se anuncie al primer fichaje del Apertura 2026. Entre los rumores corre el nombre de James Rodríguez, quien no estará más en la MLS.

No solo es el capitán de Colombia uno de los rumores más fuertes, pues también se escucha el nombre de un campeón del mundo. Se trata del español Borja Iglesias, quien formó parte de la plantilla del equipo ibérico que conquistó la justa veraniega de este 2026.