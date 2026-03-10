Club América y la Regla de Menores: André Jardine hace la tarea con estos dos jugadores

Club América aún sigue en riesgo de perder 3 puntos en el cierre del Clausura 2026. Esto se debe a que la institución aún no cumple con la Regla de Menores, norma que deberá ser acatada antes de que finalice la fase regular de la Liga BBVA MX. Sin embargo, André Jardine se encuentra trabajando en ello y hay dos futbolistas en particular que tendrán la misión de cumplir con la normativa.

El cuerpo técnico de las Águilas confía en Patricio Salas y Miguel Vázquez como los dos principales elementos para conseguir los minutos necesarios para cumplir con la Regla de Menores. Ambos futbolistas fueron titulares en el triunfo del América por 2-1 sobre Querétaro en la Jornada 10 del Clausura 2026 y consiguieron que el conjunto azulcrema abandone el fondo de la tabla respecto a los minutos otorgados a jugadores jóvenes.

Pato Salas será titular con el América|Crédito: Club América / X

En estos momentos, el América acumula 716 minutos y para cumplir con la regla restan 454 minutos en 7 partidos que restan del torneo de la Liga BBVA MX. Con Henry Martín aún lesionado, la salida de Víctor Dávila por lo que resta del Clausura 2026 y el bajo nivel de José Zúñiga dejan el escenario listo para que el delantero ‘Pato’ Salas sea titular y así cumplir con la normativa que impone la liga.

TE PUEDE INTERESAR:



¿Qué es la Regla de Menores en la Liga BBVA MX?

La Regla de Menores obliga a todos los equipos del futbol mexicano a alinear futbolistas jóvenes mexicanos (nacidos en 2003 o después) durante un mínimo de 1,170 minutos por torneo para fomentar el talento nacional. Incumplir esta norma significa un duro castigo para los clubes: la reducción de 3 puntos en la tabla general una vez finalizada la fase regular.

Cabe destacar que existe un límite máximo de minutos que se pueden sumar por partido (225 minutos), evitando que se cumpla la regla en muy pocos encuentros.

¿Cómo está la tabla de la Regla de Menores del Clausura 2026?