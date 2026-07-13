Club América tendrá una nueva baja antes del Apertura 2026: era la debilidad de André Jardine

Mientras Club América incorporó a un ex Pumas, ahora podría registrar una baja en su plantel antes del inicio del Apertura 2026. Guillermo Almada continúa ajustando al equipo para el arranque del torneo y un futbolista extranjero tendría los días contados en Coapa. Todo indica que hay un club interesado en él y que las Águilas liberarían una plaza de NFM.

Así como América ya confirmó bajas, Raphael Veiga también podría salir del Nido. El mediapunta brasileño llegó como una de las estrellas que pidió André Jardine, pero su futuro cambió tras la salida del DT de su nacionalidad. Diversos reportes desde Brasil indican que dejaría el América antes del comienzo del Apertura 2026. Y ya hay un interesado.

Raphael Veiga no termina de despegar en el América|Crédito: Getty Images

¿En qué equipo jugaría Raphael Veiga tras salir del América?

De acuerdo con información del periodista brasileño Eduardo Ferrari, Vasco da Gama realizó una consulta formal para incorporar al futbolista de 31 años. La intención del club brasileño es concretar su llegada durante este mercado, aprovechando que su continuidad en el conjunto azulcrema luce cada vez más complicada.

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La negociación presenta un punto importante. Raphael Veiga pertenece a Palmeiras y juega en América a préstamo. Por esa razón, cualquier acuerdo dependerá de las conversaciones entre las instituciones involucradas para definir el futuro del mediocampista brasileño antes del cierre del periodo de transferencias.

Club América tendría una baja antes del Apertura 2026

En caso de concretarse la salida de Veiga, América liberaría una plaza de extranjero y tendría que analizar alternativas para reforzar esa posición. La directiva buscaría incorporar un futbolista con características ofensivas para cubrir un espacio que perdería antes del inicio de la competencia oficial.

Raphael Veiga no logró consolidarse en el Club América

Aunque los reportes apuntaban a una mejor condición física respecto al torneo anterior, el desempeño de Raphael Veiga durante los encuentros de preparación no habría sido suficiente para asegurar su permanencia.

Todo indica que la etapa de Veiga en Coapa estaría cerca de terminar. Así, se pondría fin a una incorporación que generó expectativas desde su llegada durante la gestión de André Jardine.

