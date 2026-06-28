Tras rumores en redes, revelan si CM Punk sí renunciará a la WWE tras perder su título

La WWE atraviesa por uno de los momentos más complicados de los últimos años gracias a la crisis en cuanto a historias se refiere que ha tenido no solo en RAW, sino en SmackDown. A esto se le unen los rumores que indican que CM Punk podría abandonar la empresa.

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La última aparición de CM Punk en WWE se dio precisamente en la edición 42 de Wrestlemania, lugar en donde perdió su título ante Roman Reigns. A partir de ahí, el luchador no se ha presentado en ningún evento, lo cual ha causado la preocupación de sus miles de fanáticos.

¿CM Punk dejará la WWE tras supuestas diferencias entre ambos?

En medio de la polémica que sugiere que CM Punk habría tenido algunos altercados fuertes con la comunidad creativa de la WWE, distintos medios aseguraron que el luchador no tendría problema en abandonar la empresa para dar el salto a una en donde le den más libertad.

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Sin embargo, todo parece indicar que tal situación no es más que un rumor que ha circulado sin tener suficientes fundamentos para tomarlo en serio. Ante ello, CM Punk podría regresar más pronto que tarde a la WWE, y esto se refleja a través del gran estado físico que ha mantenido desde su pausa en el wrestling.

¿A qué rivales podría enfrentar CM Punk en su regreso a la WWE?