Colombia 0-0 Francia: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado HOY domingo 29 de marzo, partido amistoso previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM; marcador online y por internet

El camino hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM vive hoy uno de sus episodios más vibrantes. Este domingo 29 de marzo, el Northwest Stadium tendrá el choque de preparación entre la Selección Colombia y la subcampeona del mundo, Francia.

Colombia, dirigida por Néstor Lorenzo, llega a este compromiso con la intención de sacudirse tras la reciente caída ante Croacia (1-2). Con figuras como Luis Díaz y el eterno James Rodríguez a la cabeza, el conjunto cafetero busca ratificar su crecimiento ante un rival de jerarquía absoluta. Para Colombia, no es un simple amistoso; es la oportunidad de medir su "columna vertebral" contra la élite europea en suelo estadounidense.

Por su parte, Les Bleus aterrizan en Maryland con el la moral en alto tras vencer 2-1 a Brasil. Didier Deschamps cuenta con un arsenal temible liderado por Kylian Mbappé. El historial favorece ligeramente a los europeos, pero el último recuerdo, el épico 2-3 de Colombia en 2018, mantiene viva la esperanza de una nueva hazaña sudamericana.

Pronóstico del Colombia vs Francia hoy domingo 29 de marzo 2026

Victoria de Francia: 50% - 58% (Favorito claro por profundidad de nómina y jerarquía).

50% - 58% (Favorito claro por profundidad de nómina y jerarquía). Empate: 21% - 31% (Un resultado con valor, considerando que es el último ensayo previo al Mundial).

21% - 31% (Un resultado con valor, considerando que es el último ensayo previo al Mundial). Victoria de Colombia: 19% - 28% (Los cafetaleros buscan dar la sorpresa tras su caída ante Croacia).

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