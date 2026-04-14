Como en España: así se vería una jornada retro de la Liga BBVA MX en el Clausura 2026

Mientras muchos se preguntan cómo son las playeras para la Copa Mundial de la FIFA 2026, en España se hizo algo muy particular: una jornada retro. La Liga realizó una fecha donde los equipos vistieron equipaciones históricas, de igual manera que los árbitros, la ambientación y los gráficos televisivos tuvieron un toque clásico. ¿Cómo sería en la Liga BBVA MX?

Así como sorprendió el jersey de Portugal, en el Clausura 2026 de México los distintos equipos de la Liga MX podrían usar playeras históricas. La inteligencia artificial de Google (Gemini) eligió las mejores de varios clubes.

Las playeras que tendría que haber usado cada equipo de la Liga BBVA MX en una jornada retro

Pumas UNAM (2016-17)

Es quizás la playera mexicana más reconocida internacionalmente en la última década. El uso de la iconografía de la Universidad (el mural de Juan O'Gorman) la elevó a una pieza de arte más que un simple uniforme deportivo.

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Club América (1994-95)

Karen Luna apoyando a sus compañeras🏆🔥💥



Una chulada de camisetas que trae puesta Jersey del Club América 1998 y Jersey de la temporada 94-95😎🏆🔥 pic.twitter.com/2j4hHu5h79 — 🦅🏆 El HINCHA 🏆🦅⚽ (@El_Hincha12) November 23, 2025

Este diseño, conocido como "las águilas africanas", es un objeto de culto a nivel global. Sus rombos en los hombros rompieron con la estética tradicional, convirtiéndose en un símbolo de audacia y modernidad en los años 90.

Chivas de Guadalajara (2006)

La edición del Centenario es recordada por su diseño impecable y limpio, al no presentar patrocinadores frontales. Su estilo retro fue el homenaje perfecto para celebrar los 100 años de historia del Rebaño Sagrado.

Cruz Azul (1997)

Se trata de la playera del "último gran campeonato" del siglo XX para los celestes. Bajo la marca Umbro, este diseño destacó por ser sumamente elegante y sobrio, quedando grabado en la memoria por el título de liga obtenido.

Tigres UANL (1981-82)

Mas fotos del recuerdo sacadas del periódico El Norte. Tigres Campeón de la temporada 1981-82. (cc: @GabyBatocletti). La última foto es un collage publicado en una de las páginas oficiales de Tigres. pic.twitter.com/5d3aAmI0Fq — Historia de Tigres UANL (@HistoriaTigre) June 6, 2019

Un diseño clásico en amarillo con la emblemática franja azul y la palabra "TIGRES" en el pecho. Es una pieza histórica de gran valor emocional, ya que representa el símbolo del primer bicampeonato de la institución.

Rayados de Monterrey (2019)

|Rayados - Puma

Esta versión especial utilizada en el Mundial de Clubes prescindió de los patrocinadores habituales. Sus rayas delgadas remiten a la estética de los años 70 y 80, combinando la tradición del club con la sobriedad internacional.

Pachuca (2001)

Una de las prendas más buscadas por coleccionistas en México. Fue lanzada para conmemorar el siglo de vida del equipo "Cuna del Fútbol", destacando por sus detalles históricos y su significado institucional.

Deportivo Toluca FC (1998-99)

Representa la época más gloriosa de los Diablos Rojos y la era dorada de José Cardozo. Su diseño en rojo intenso con detalles blancos muy sutiles proyecta la autoridad que el equipo imponía en aquella década.

