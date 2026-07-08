CONFIRMADO: América le cierra las puertas a mexicano que interesa en Europa

El Apertura 2026 está por iniciar, pero Club América todavía no tiene refuerzos. Caso contrario a sus bajas, ya que para el torneo venidero suma varias, entre ellas la de Néstor Araujo, quien desde hace tiempo estaba borrado del plantel. Pero lo que nadie se esperaba es el interés de un equipo de Europa por un mexicano, al que le cerraron las puertas por una gran razón.

De acuerdo con información de César Luis Merlo, el Elche de España, club al que dirige Martín Anselmi, lanzó una oferta por Alexis Gutiérrez, un viejo conocido para el argentino, ya que le tocó dirigirlo durante su estadía en Cruz Azul.

Alexis Gutiérrez le interesa al Elche, que es dirigido por Martín Anselmi.|@alexisguty20

La directiva del club español pidió a Gutiérrez a préstamo por un año con opción de compra, pero el conjunto de Coapa rechazó la propuesta, ya que el jugador de 26 años no se marchará si no es a través de una venta formal.

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De ser banca a interés en Europa

Alexis llegó a las Águilas en verano de 2025, luego de tener destacadas actuaciones en Cruz Azul, club al que arribó tras formarse en las Fuerzas Básicas de Chivas. Sin embargo, durante el año futbolístico, no fue titular indiscutible, pues André Jardine lo utilizaba como un hombre de recambio.

En los 2 torneos que suma como azulcrema, el extremo acumula 30 partidos, 17 de ellos como titular, en los que marcó un solo gol y fue acreedor a una tarjeta amarilla, según las estadísticas de BeSoccer.

Pese a que no era titular en el América, Javier Aguirre lo convocaba a la Selección Mexicana en los partidos de preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026™, aunque quedó descartado en la lista de los 26 jugadores que representaron al equipo azteca.