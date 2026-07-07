CONFIRMADO: Cruz Azul quiere al hermano de un mundialista para el Apertura 2026

Cruz Azul, de la mano de Joel Huiqui, ya trabaja en lo que será el Apertura 2026, en el que buscarán a toda costa obtener el bicampeonato, por lo que ya iniciaron con los partidos de preparación. Además, ya tiene en la mira al que será su segundo refuerzo, después de cerrar al hijo de una leyenda del futbol mexicano. Ahora, van por el hermano de un mundialista.

De acuerdo con información de César Luis Merlo, la Máquina está a punto de fichar a Alan Montes, hermano de César, quien fue pieza clave en la zaga defensiva de la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Sin embargo, en el duelo de octavos de final ante Inglaterra tuvo que salir de cambio por una molestia, lo que pudo haber influido en la derrota del equipo azteca.

Alan está a una firma de ser jugador de Cruz Azul.|@alanmc00

Alan llegaría al conjunto de la Noria como agente libre y firmaría contrato por un año. Según la información, solo es cuestión de que el futbolista impregne su firma para que vista la playera de Cruz Azul, la cual también podría portar su hermano César.

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Alan Montes, hermano de un mundialista con México

El jugador de 25 años se desempeña como defensa central, al igual que su hermano César, pues su estatura de 1.93 m hace que destaque en el juego aéreo. Inició su carrera en los Cimarrones de la Liga de Expansión MX, club de donde es oriundo: Sonora.

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El defensa continuó su formación en uno de los clubes con más historia del futbol mexicano como lo es Necaxa, donde llegó a debutar en Primera División. En ese ínter, tuvo la oportunidad de emigrar al futbol de Europa con el Real Avilés en España, donde solo permaneció un semestre.

El pequeño de los Montes tuvo más participaciones en el futbol del extranjero con los equipos de Kansas City en la MLS y con el Serik Spor de Turquía, para finalmente regresar a los Rayos y hoy estar a punto de ser nuevo jugador de la Máquina.