CONFIRMADO: Mercedes quedaría fuera de la temporada 2026 de la Fórmula 1

El ambiente en el paddock está al rojo vivo a pocas semanas del arranque de la nueva era en la Fórmula 1. El foco apunta a Mercedes y a su proveedor Petronas, quienes afinan detalles para cumplir con las reglas de combustible 100 % sostenible que debutan en 2026.

El origen del problema está en la certificación técnica, la FIA delegó el proceso en Zemo Partnership, que revisa toda la cadena del combustible, desde la materia prima hasta la logística. Según versiones de medios especializados, la mezcla final de Petronas aún no tiene el sello definitivo.

Si la aprobación no llega antes del debut, los equipos cliente (McLaren, Williams y Alpine) podrían verse obligados a utilizar una mezcla provisional menos optimizada, lo que implicaría operar con mapas de motor conservadores y asumir una posible desventaja frente a sus rivales directos.

Además, en caso de no lograr la homologación a tiempo, Mercedes no podría participar en la temporada 2026.

La reacción de Toto Wolff fue firme en los test, calificó las versiones como “tonterías absolutas” y dejó entrever que forman parte del juego psicológico previo al inicio de temporada, con escuderías como Red Bull pendientes de cualquier debilidad técnica del rival a batir.

¿Qué significa homologar combustible?

En términos sencillos, homologar es el proceso oficial mediante el cual una autoridad confirma que un producto cumple todas las normas técnicas y de seguridad. Es un sello de aprobación legal: sin él no se puede competir, aunque el auto sea el más rápido.

Para que algo quede homologado en 2026 debe pasar tres filtros. Primero, verificación técnica, donde se comprueba que el combustible coincide exactamente con lo que dictan las reglas, incluido el requisito de ser 100 % sostenible y sin aditivos prohibidos. Segundo, congelación: una vez aprobado, el diseño queda registrado y no puede modificarse libremente, salvo cambios autorizados por fiabilidad o costos. Tercero, igualdad de condiciones, que asegura que todos compitan bajo los mismos parámetros y evita ventajas químicas o tecnológicas ilegales.

Cuando se dice que Mercedes tiene problemas para homologar su combustible, significa que los auditores aún no han firmado el documento que certifica que esa mezcla es legal. Si está homologado pueden correr sin problema; si no, el coche sería considerado ilegal y quedaría descalificado aunque gane.

🚨🤯¡¡LO ÚNICO QUE LE FALTABA A LA TEMPORADA MÁS LOCA DE LA HISTORIA!!



Mercedes ¡¡EL EQUIPO TODOPODEROSO PARA 2026!! El favorito. El que todos ponían arriba. ¡¡TIENE PROBLEMAS PARA HOMOLOGAR SU PROPIO COMBUSTIBLE!! ☠



▶️¿Y esto qué significa? Que TODOS los equipos con motor… pic.twitter.com/xvVD08BNXw — Automovilismo Mundial (@automundialmx) February 17, 2026

¿Cuándo es el inicio de la temporada 2026 de la F1?

La temporada comenzará oficialmente el viernes 6 de marzo de 2026 con las prácticas libres del Gran Premio de Australia. La carrera principal se disputará el domingo 8 de marzo desde circuito de Albert Park. Lo que da inicio a la nueva eras técnica en el máximo nivel de automovilismo internacional.