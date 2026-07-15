CONFIRMADO: Uriel Antuna causa baja de Pumas para el arranque del Apertura 2026

Pumas tendrá una baja importante para el arranque del Apertura 2026, ya que Uriel Antuna no estará disponible en el debut de Esteban Solari como entrenador de la UNAM tras la salida de Efraín Juárez, quien ya consumó su primer fracaso en su nuevo club. El extremo no podrá disputar la primera jornada debido a una gran razón.

El exjugador de Chivas se perderá el arranque del nuevo torneo debido a que deberá cumplir un partido de suspensión tras salir expulsado en la final que su equipo perdió ante Cruz Azul, que está metido en graves problemas al no tener casa, luego de que la Liga BBVA MX le negara jugar en el Estadio Ciudad de los Deportes.

El extremo se perderá la primera jornada tras salir expulsado en la final.|Pumas MX

Antuna se fue expulsado en la recta final del encuentro de la final del Clausura 2026, hecho que le salió caro a la UNAM, pues minutos después, Rodolfo Rotondi marcó el gol de la victoria y que significó la décima para el conjunto de la Noria.

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Las bajas de Pumas para el Apertura2026

El conjunto de la UNAM sufrió algunas bajas de elementos importantes para el Apertura 2026. La principal de ellas es la de Juárez, el entrenador que los volvió a meter a una final de Liga BBVA MX. Asimismo, se suma la de Jordan Carrillo, quien estaba a préstamo y fue vendido a Chivas.

Pero no todas las bajas son por salidas, como es el caso de Uriel por expulsión, al igual que Ángel Rico, quien tendrá que cumplir 2 partidos de castigo luego de ver la tarjeta roja en la final contra Cruz Azul, por lo que Pumas no podrá contar con estos futbolistas en las primeras jornadas del Apertura 2026.

El partido que se perderá Uriel Antuna con Pumas

El exjugador de Cruz Azul se perderá el debut de Pumas en el Apertura 2026, que será el sábado 18 de julio cuando el club reciba en CU a Pachuca a las 5 de la tarde (hora centro de México).