Conviértete en estrella de Rock al ritmo de HI FI Rush | Aze Review

La historia arranca cuando Chai el personaje principal llega a las instalaciones de Vandelay Technologies, un lugar donde hacen mejoras robóticas en humanos, Chai cuenta con un problema en el brazo el cual es reparado y remplazado por un brazo robótico, antes de la instalación un reproductor de música cae sobre nuestro pecho dándonos la habilidad de sentir el ritmo de todo nuestro entorno.

Muévete a lo largo de una ciudad futurista luchando contra robots que busca eliminarte por ser una anomalía en el sistema, realiza combos con tu guitarra para aniquilarlos, el juego se siente bastante bien en el ritmo y no es complicado seguir un compás, contaremos con la ayuda de 838 un gato robótico que te ayudara a sentir el ritmo de todo el escenario.

Hi Fi Rush es un título de acción que se mueve al ritmo del Hack n’ Slash, una entrega visualmente atractiva en tercera persona, pero veamos si esta sorpresa de Bethesda vale la pena adquirirla en tu biblioteca de juegos.

Narrativa: La historia del juego se siente bastante bien algo que seguramente sentirás que ya has jugado, sentirás un entorno lleno de humor lo que hace que simpatices con chai y todos los personajes secundarios del juego.

Jugabilidad: Es un título muy intuitivo por lo que no tendrás problemas al seguir un compás y lograr combos que te ayudarán a sumar grandes puntos, tendremos un abanico bastante amplio para poder comprar diferentes habilidades las cuales querrás usar todo el tiempo, nos hubiera gustado poder personalizar el atuendo, la guitarra o el gato dentro del juego, pero no es algo que entorpezca la jugabilidad.

Dificultad: Cuenta con 4 dificultades y cada una si representa un reto diferente, desde el ritmo que sentimos a la hora de jugar, el juego se disfruta de muchas maneras desde el combate que resulta ser muy divertido hasta diferentes situaciones que sentirás como minijuegos y tendrás que reaccionar rápidamente.

Música: La banda sonora es algo que enriquece bastante al título, todo tu entono verás que sigue el ritmo de la música aparte de contar con licencias de música muy llamativas como:

1,000,000 – Clavos de nueve pulgadas

La droga perfecta: clavos de nueve pulgadas

Chico solitario - Las llaves negras

Los invasores deben morir - El prodigio

Zumbido - La alegría formidable

INAZAWA MOTOSIERRA – Número Chica

HiFi Rush es una entrega imperdible para los amantes de probar algo nuevo, siéntete adentro de un comic y disfruta de grandes canciones a largo de tu travesía.

Decir esto como legales rápido: Microsoft Windows y Xbox Series X/S.