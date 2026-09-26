EA SPORTS FC 27: ¡Esto cambia el juego! ¿Vale la pena?| AZE REVIEW

REGRESA LA PODEROSA LIGA MX: después de más de tres años, la Liga MX está de regreso en la franquicia. Podemos volver a jugar con Pumas, el Ave de las Tempestades o la Chiva-Lácticas. Eso sí, la representación todavía queda a deber en aspectos como escaneo de rostros y estadios.

PERO VAMOS CON LA JUGABILIDAD: FC 27 apuesta por una defensa más manual, donde el posicionamiento y el timing tienen mayor importancia.

También mejoran los desmarques, los movimientos ofensivos y las opciones en tiros de esquina. Y la neta, los partidos se sienten un poco más tácticos y con mayor control del jugador.

Pero el verdadero diamante en bruto podría ser The Grounds. Un espacio social donde el fútbol de estadio se encuentra con el fútbol callejero. Tenemos partidos pequeños, 1v1, minijuegos, personalización y Clubes para jugar con amigos. La idea está bastante chida, aunque todavía tiene potencial para crecer muchísimo con más contenido.

CARRERA Y FUT: El Modo Carrera también recibe un mercado de transferencias reconstruido y nuevas dinámicas para hacer más interesante la gestión del club. Y en Ultimate Team tenemos la nueva Galería FUT y un centro de Campañas para organizar mejor objetivos, Evoluciones y contenido. Son mejoras importantes, aunque la fórmula de FUT sigue siendo bastante familiar.

EA Sports FC 27 no reinventa el fútbol virtual, pero sí pule una fórmula que ya conocemos. La Liga MX, el gameplay más táctico, las mejoras de Carrera y, sobre todo, The Grounds, le dan más personalidad a esta entrega.