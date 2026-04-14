Copa Mundial de la FIFA 2026: Desde 2 hasta 179 millones; ¿cuánta población tenía cada país que fue campeón del mundo?

Todo está listo para vivir la Copa Mundial de la FIFA 2026, misma que entrará a la historia por distintos motivos, entre ellos ser el primero en tener como sede tres países distintos. Ahora bien, dentro de las curiosidades de este evento destaca la población que cada país tenía cuando ganó la Copa del Mundo, desde sus inicios hasta ahora.

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Brasil es la selección que más veces ha ganado la Copa del Mundo con un total de cinco; además, también es el país cuya población ha sido la más alta en adquirir este torneo. Ante esto, y a semanas para la Copa Mundial de la FIFA 2026, ¿qué país tuvo la menor población y aún así consiguió ganar el campeonato?

¿Cuánta población tenía cada país que fue campeón del mundo?

De acuerdo con información del portal SAG Fútbol, es la selección de Uruguay la que obtuvo la Copa del Mundo con la menor población en su historia. De hecho, este reconocimiento lo obtuvo tanto en 1930 como en 1950, cuando conquistó este trofeo con solamente 1,8 millones y 2,2 millones de habitantes, respectivamente hablando.

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¿Cuánta población tenía el país campeón del mundo? 🏆🌎📊 pic.twitter.com/MvRuZJ7UKh — SAG Fútbol (@sagfutbol) October 14, 2025

Del otro lado de la moneda se encuentra el combinado de Brasil, mismo que tenía más de 179 millones de habitantes cuando obtuvo su último Mundial en 2002. De hecho, en 1994, su cuarto Mundial, también tenía una población por demás espectacular que sumaba más de 155 millones de habitantes.

Finalmente, también destaca la Alemania del 2014. El combinado germano, quien quedará en la historia por haber vapuleado a Brasil y derrotado a Argentina en la final, obtuvo su cuarta Copa del Mundo con una población que superaba, en aquel entonces, los 80 millones de ciudadanos.

¿Cuántos millones de argentinos había cuando su selección ganó Qatar 2022?

La fuentes antes citada menciona que en 2022, año en el que se llevó a cabo la Copa del Mundo de Qatar, Argentina contaba con poco más de 46 millones de habitantes, cantidad que ha crecido a lo largo de los últimos años y que vio cómo Lionel Messi alzó, finalmente, este trofeo.

Copa Mundial de la FIFA 2026: ¿Cuál es la población actual de México?

De acuerdo con una elaboración del portal Worldometer, la población actual de México, al cierre de octubre del 2025 y a meses para la llegada de la Copa Mundial de la FIFA 2026 es de poco más de 132 millones 253 mil personas, lo cual sugiere un equivalente al 1,60% de la población total a nivel mundial.