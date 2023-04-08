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Fútbol

Copa Oro 2023 Sorteo fase de grupos: Horario en México, fecha y sede

El sorteo de la Copa Oro 2023 se realizará en los próximos días, te decimos todos los detalles en el evento que revelará los rivales de la Selección de México

México vs Estados Unidos en la final de Copa Oro

Escrito por: Salvador Hernández

El torneo más importante a nivel de selecciones de la Concacaf está por volver y se trata de la Copa Oro en su edición número 17, y aquí te damos todos los detalles del sorteo.

Esta ocasión la Nations League sirvió como clasificatorio para la Copa Oro 2023, de esta manera se decidieron a los integrantes de este certamen.

Voy a llamar a los mejores para ganarle a Estados Unidos: Cocca

¿Cómo son los bombos de la Copa Oro 2023?

Bombo 1: México, Estados Unidos, Costa Rica y Canadá (cabezas de serie)

Bombo 2: Panamá, Haití, Jamaica y Guatemala.

Bombo 3: Nicaragua, Honduras, El Salvador y Cuba.

Bombo 4: Qatar y los Ganadores los Preliminares 7, 8 y 9.

Cada cabeza de serie tiene asignado un grupo y quedaron de la siguiente manera, Grupo A será de Estados Unidos, el B, para México, mientras que el sector C, será para Costa Rica y Canadá encabezará el B.

Horario y fecha del Sorteo de la Copa Oro 2023

El Sorteo de la Copa Oro, evento en el que la Selección Mexicana de futbol de Diego Cocca conocerá a sus rivales que integrarán el grupo B, se realizará el viernes 14 de abril a la 1:00 pm (Tiempo del centro de Ciudad de México); lo podrás seguir por TV Azteca Deportes.

¿Cuál será la sede de sorteo de la Copa Oro?

La Concacaf confirmó que el sorteo de la Copa Oro 2023 será en el SoFi Stadium, escenario ubicado en Inglewood, en California, este recinto es de los más nuevos y vanguardistas del mundo, es casa de Los Angeles Chargers y Los Angeles Rams, además fue sede del Super Bowl LVI y hace unos meses se oficializó como sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026, misma que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

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¿Cuándo se juega la Copa de Oro?

La Copa de Oro se disputará del 16 de junio al 16 de julio en territorio de los Estados Unidos.

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