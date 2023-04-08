¿Cuántas veces ha ganado México la Copa Oro?

Una nueva edición de la Copa Oro de la Concacaf está a la vuelta de la esquina, por esta razón te daremos algunos datos para que llegues preparado a este torneo, el cuál México tiene una historia destacada.

La Selección Mexicana de futbol puede presumir que es el combinado que más ocasiones ha levantado este trofeo, con un total de 11, sumas cercano perseguidor es su similar de Estados Unidos, pues los de las barras y las estrellas tienen 7 títulos.

Voy a llamar a los mejores para ganarle a Estados Unidos: Cocca

¿Cuántas ediciones de Copa Oro ha ganado México?

México tiene 11 ediciones de la Copa Oro en sus vitrinas. En 1965, 1971 y 1977 se hicieron con el título del certamen que en aquel entonces se llamaba “Copa de Naciones de Concacaf”.

Con el nombre de Copa Oro, México ha ganado las siguientes:

1993 - México 4-0 Estados Unidos

1996 - México 2-0 Brasil

1998 - México 1-0 Estados Unidos

2003 - México 1-0 Brasil

2009 - México 5-0 Estados Unidos

2011 - México 4-2 Estados Unidos

2015 - México 2-1 Jamaica

2019 - México 1-0 Estados Unidos

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¿Cuándo es el sorteo de la Copa Oro 2023?

El Sorteo de la Copa de Oro se llevará a cabo el viernes 14 de abril en punto de la 1:00 pm (Tiempo del centro de México), las cabezas de serie serán México, Estados Unidos, Canadá y Costa Rica.

¿Qué selecciones han ganado la Copa Oro?

Muy pocas selecciones han podido levantar el trofeo de selecciones más importantes de la Concacaf, el cuadro de México en 11 ocasiones, Estados Unidos en siete veces, Costa Rica en tres, Canadá tiene dos campeonatos, Honduras, Haití y Guatemala una vez en la historia.

¿Cuándo empieza la Copa Oro 2023?

La edición de la Copa Oro 2023 se jugará del 16 de junio al 16 de julio. Esta será la primera prueba de fuego para el entrenador del combinado azteca, Diego Cocca.

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