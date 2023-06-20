Esta fue la primera edición de la Copa Oro torneo de la Concacaf

Está por arrancar la edición décimo séptima edición de la Copa Oro. Como tal, el torneo, con el formato que hoy conocemos se jugó por primera vez en 1991, aunque antes existía otro certamen, el Campeonato de Naciones de la Concacaf.

Si hablamos de dicha competencia, su primera justa se realizó en 1963, donde Costa Rica terminó por ser el monarca, mientras que El Salvador fue segundo. Fue hasta la de 1965 que la Selección Mexicana logró levantar su primer trofeo, cosa que ha conseguido en 11 ocasiones, siendo el máximo ganador.

Resumen México 1-0 Panamá Tercer lugar | Liga de Naciones CONCACAF

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¿Cuándo arrancó la Copa Oro de la Concacaf?

Ahora bien, la primera edición del formato que sigue en pie hoy en día se disputó en 1991, en Estados Unidos, donde los locales se llevaron el título, luego de vencer a Honduras en penaltis, y México levantó el tercer puesto tras vencer a Costa Rica por pizarra de 2-0.

Desde entonces, el conjunto representativo de nuestro país se ha consagrado en ocho ocasiones. Por su parte, el equipo de las Barras y las Estrellas lo ha conseguido en siete, mismas que lleva contando las dos competencias antes mencionadas, siendo la segunda escuadra más ganadora en la historia de la Concacaf.

Regularmente este certamen se juega en el país vecino del norte, solo en 1993 y en el 2003, México tuvo algunos partidos; y en el 2015, Canadá albergó el torneo junto a Estados Unidos; mientras que la edición de 2019 fue en el país estadounidense, Costa Rica y Jamaica los que fueron las sedes.

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El calendario de la Selección Mexicana en la Copa Oro 2023

En esta Copa Oro 2023, la Selección Mexicana debutará el próximo domingo 25 de junio, cuando se mida ante su similar de Honduras, en el NRG, casa de los Houston Texans, de la NFL; para el 29 del mismo mes se encontrarán ante El Salvador, en el Estadio de la Universidad de Phoenix; y el 2 de julio cerrarán la Fase de Grupos contra Qatar, en el Levi's Stadium, casa de los 49ers, inmueble que albergará el Super Bowl LX en el 2026.

