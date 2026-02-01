Corinthians, campeón de la Supercopa de Brasil tras vencer a Flamengo

Brasil celebra un nuevo campeón, luego de que el Corinthians se impusiera 2-0 al Flamengo para hacerse de la Supercopa Brasileña este domingo 1 de febrero en la cancha del Estadio Nacional Mané Garrincha de Brasilia ante más de 72 mil espectadores divididos por los colores de ambos equipos.

Corinthians se corona campeón de la Supercopa de Brasil

El Corinthians levantó su primer trofeo del año al vencer a Flamengo en la Supercopa de Brasil, el partido que enfrenta al campeón del Brasileirao y la Copa de Brasil, en un polémico partido marcado por la expulsión rigorista de Jorge Carrascal del Fla al medio tiempo.

El Timao abrió el marcador al minuto 26 por conducto de Gabriel Paulista, quien remató dentro del área y con la marca de un rival, un pase de cabeza que le puso Gustavo Henrique y que dejó la balanza a favor del equipo de Sao Paulo.

El encuentro se mantuvo parejo, con oportunidades de ambos equipos; sin embargo, la expulsión de Carrascal al medio tiempo condicionó el partido.

O primeiro gol do Timão que abriu o caminho para o título! 🏆🏆#SuperBicampeão#VaiCorinthians pic.twitter.com/BM5gPfOOjH — Corinthians (@Corinthians) February 1, 2026

El colombiano vio la roja luego del silbatazo de medio tiempo, cuando el silbante fue llamado al VAR para revisar una jugada en la que Carrascal había propinado un codazo a un rival, pero aunque en la repetición se puede apreciar que apenas y lo toca, el árbitro de igual manera decidió mostrarle la roja directa.

Flamengo continuó la segunda mitad con un hombre menos y pudieron resistir, incluso metiendo en aprietos al Corinthians cuando a tres minutos del complemento Andre Ramalho estrelló un remate de cabeza en el travesaño.

Memphis Depay mandó el balón al fondo de las redes en el 59', pero su gol fue anulado por un fuera de lugar milimétrico en una jugada previa.

Flamengo se volcó al frente en los minutos finales del encuentro, lo que dejó espacios abiertos que fueron aprovechados por el Corinthians hasta que Yuri Alberto aprovechó un contragolpe en el agregado para concretar la victoria bombeando la pelota por arriba del guardameta en una gran jugada que fue revisada por el VAR.

Corinthians conquistó su segunda Supercopa de Brasil en su historia, 35 años después de haber levantado la primera en 1991.

