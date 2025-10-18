deportes
Noticias
Azteca Deportes
Mundial México 2026
El hombre que pasó de solo coleccionar estampas del Mundial, a dirigir un equipo para el próximo 2026

El Mundial de 2026 trae consigo un sin fin de historias muy llamativas y una de ellas es la de Sebastián Beccacece, quien dirigirá a Ecuador el año próximo

TV Azteca
Rodrigo Acuña
Mundial México 2026
El Mundial 2026 comienza a tomar forma y con la implementación de 48 equipos dentro del torneo, un gran abanico de nuevas historias han aparecido. Cabo Verde es un ejemplo de ello, selección que jugará por primera vez una Copa del Mundo . Sin embargo, pocos conocen que Sebastián Beccacece, entrenador de Ecuador, cumplirá su sueño de dirigir en un Mundial tras una infancia volcada al futbol.

Según distintos reportes, el entrenador argentino dio sus primeros pasos dentro del futbol con un balón en los pies y recolectando estampas del álbum de la Copa del Mundo para aumentar su colección personal. Sin embargo, Beccacece nunca fue muy talentoso para el deporte, por lo que no logró triunfar como jugador. Por otro lado, la prensa de Ecuador recordó cuando venció a México en Guadalajara .

Getty Images
Los inicios de Beccacece como entrenador de futbol

Beccacece jugaba como lateral derecho de forma amateur, pero Sebastián notó rápidamente que sus cualidades no eran suficientes para destacar en la élite del futbol argentino. Por esta razón, dejó de lado su sueño de ser jugador profesional y se acercó aún más a su amor de pequeño: Newell’s Old Boys de Rosario.

Gracias al amor que tenía por el esférico, Beccacece se obsesionó con el futbol, pero desde el lado del análisis y cómo piensa un equipo. Estudió educación física y al poco tiempo ya estaba enseñando en una escuela de futbol a niños de 4 y 5 años. Con Marcelo Bielsa como uno de sus referentes, hoy llegó a lo más alto que puede llegar un entrenador: dirigir en una Copa del Mundo.

Beccacece buscará hacer historia con Ecuador

Beccacece consiguió unas Eliminatorias Sudamericanas históricas con Ecuador, posicionándose en segundo lugar solo por detrás de Argentina con 29 unidades. Con una generación ‘dorada’ con nombres como Moisés Caicedo, William Pacho, Piero Hincapié, entre otros, el timonel argentino buscará llegar hasta los cuartos de final del Mundial 2026, fase a la que los sudamericanos jamás han alcanzado.

Ecuador
Más allá del futbol
