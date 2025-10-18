deportes
OFICIAL: La FIFA confirma que esta ciudad de México también será sede el Mundial 2026

El Mundial 2026 que organizará México comienza a tomar forma y la FIFA ya ha elegido sedes para algunas selecciones

Trofeo del Mundial 2026
Francisco Fernández
Mundial México 2026
La FIFA ha elegido al Caribe Mexicano como base de campamentos para dos de las selecciones que participarán en la Copa del Mundo 2026 que se organizará de manera conjunta en México, Estados Unidos y Canadá.

El anuncio fue hecho por la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, quien informó que los hoteles Moon Palace y Mayakoba, ambos en Cancún, serán las sedes para que dos de los equipos que califiquen al Mundial puedan instalarse.

La FIFA elige a Cancún como base de campamento para selecciones

Los hoteles elegidos cumplen con la infraestructura, conectividad y atractivos que exige la FIFA para hospedar a selecciones mundialistas, además de garantizar comodidad, seguridad y privacidad para los jugadores, cuerpo técnico y personal autorizado, de acuerdo con los estatutos del máximo organismo rector del futbol.

Los alojamientos también ofrecen canchas de pasto natural, vestidores y gimnasio, así como un entorno tranquilo y seguro y no ubicarse a más de una hora del aeropuerto.

La elección del Moon Palace y Mayakoba se realizó de entre cientos de candidatos que buscaban convertirse en base de campamento para recibir a selecciones y formar parte de las diferentes sedes que tendrá el Mundial 2026.

Así luce el hotel Mayakoba que servirá como sede de una de las selecciones que jugará el Mundial 2026
Brandon Barré Photography/Photography by Brandon Barré / Hotel Mayakoba
Así luce el hotel Mayakoba que servirá como sede de una de las selecciones que jugará el Mundial 2026

¿Quiénes son las selecciones mundialistas que se instalarán en el Caribe Mexicano?

Hasta el momento, 28 selecciones han asegurado su lugar en el Mundial 2026 y solo los anfitriones saben los puntos que tendrán como centros de operaciones, pero aun falta conocer las sedes que tendrán los equipos con base en el sorteo de la Copa del Mundo que se realizará el viernes 5 de diciembre.

Sin embargo, la FIFA ha adelantado que el Repechaje se disputará en México teniendo como sedes las ciudades de Monterrey y Guadalajara a jugarse entre el 23 y 31 de marzo del 2026.

Lo mejor del Mundial México 2026
Francisco Fernández

Francisco Fernández

