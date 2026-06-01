Craig Goodwin: el australiano que fue rechazado y terminó marcando gol en un Mundial para festejar como Cuauhtémoc Blanco

Ser seleccionado nacional y máximo anotador de un club no son logros que se puedan presumir tan sencillamente, sin embargo en México se le conoce más por una peculiaridad ocurrida en la pasada Copa del Mundo. El veterano delantero australiano incluso recientemente compartió aquel momento cuando festejó al puro estilo de Cuauhtémoc Blanco. Esta es la historia de Craig Goodwin.

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¿Quién es Craig Goodwin, delantero australiano?

Craig Goodwin es uno de esos casos de jugador que pasan años desapercibidos (incluso quedándose sin equipo en 2018) pero que reciben su recompensa en un momento determinado de la historia. Hoy con 34 años es un ariete que sigue en activo en el máximo nivel de futbol de su país. Incluso es el máximo anotador del club Adelaide United, donde es considerado leyenda.

Su carrera en la selección australiana no se percibe impresionante, pues de 2013 a 2019 tuvo solamente 5 apariciones. Sin embargo, en 2022 llegó su gran oportunidad. Allí fue convocado para defender a los Socceroos y anotó el gol que hizo soñar a un país en un partido contra Francia… precisamente donde se dio el ya mencionado festejo.

¿Craig Goodwin idolatra a Cuauhtémoc Blanco?

Aunque muchos recuerdan que al momento de marcar el gol que abría el marcador en aquel juego de fase de grupos contra Francia, el ariete festejó con algo similar o básicamente idéntico a Cuahtémoc Blanco… evidentemente no existe conexión entre ambos jugadores. Sin embargo, para los mexicanos fue muy característico ver que el delantero hiciera un gesto tan particular para los que vieron jugar al oriundo de la Ciudad de México.

¿Craig Goodwin jugará la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Para los que esperaban verle convocado de nueva cuenta en la justa mundialista, las malas noticias llegan a ellos. Presentada la lista del estratega Tony Popovic, se descartó que Goodwin formara parte del seleccionado. Y aunque había esperanzas de que se le incluyera (bastante participación entre 2023 y 2024 con el equipo nacional), no convenció al DT para esta justa donde enfrentarán a Estados Unidos, Paraguay y Turquía en el Grupo D.