Cristiano Ronaldo solo jugaría en el Estadio Banorte si aceptan estas exigencias de su parte

El 28 de marzo es la fecha indicada para que el Estadio Banorte (antes Azteca) vuelva a abrir sus puertas, tras meses de remodelación, para albergar el partido entre México y Portugal antes del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Pero lo que todo aficionado se pregunta es si realmente estará Cristiano Ronaldo en dicho duelo y toda parece indicar que sí, siempre y cuando acepten algunas exigencias.

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) recibió algunas indicaciones y peticiones por parte de la Selección de Portugal, relacionadas con los temas de seguridad y logística, lo que da a entender que CR7 podría viajar a México para la Fecha FIFA de marzo. Conoce al examericanista que le pelea al tú por tú a Cristiano .

Sin embargo, aún no se hace oficial que el ex del Real Madrid estará en el partido para reinaugurar el Estadio Banorte, ya que la FMF no ha confirmado si es un requisito que el portugués juegue en dicho duelo.

Cabe destacar que existe la posibilidad de que Cristiano no juegue ante México y ello podría deberse a una lesión o buscar guardarlo para evitar que se lesione a un par de meses de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Aunque, Cristiano Ronaldo podría utilizar la Fecha FIFA de marzo para tratar de acercarse al récord histórico de los 1 mil goles y México puede ser un gran rival para seguir anotando. Al momento, el “Comandante” suma 960 tantos y se mantiene como líder de goleo en la Liga de Arabia Saudita.

Cristiano Ronaldo vs México

El portugués y México solo se han visto las caras una vez dentro del terreno de juego y ello fue en la Copa Confederaciones de 2017, cuando el combinado tricolor y los europeos empataron a 2 goles en la Fase de Grupos.

En ese mismo torneo ambas selecciones disputaron el partido por el tercer lugar, pero CR7 no estuvo, ya que pidió un permiso especial para acudir al nacimiento de sus hijas. Mismo caso fue en el Mundial de Alemania 2006, cuando tampoco enfrentó a México debido a que su entrenador decidió darle descanso.