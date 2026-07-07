Cruz Azul busca tener a sus propios Pikolines con los hermanos Montes

Cruz Azul ya tiene en la mira al que será su segundo refuerzo del Apertura 2026 y ese sería el hermano de un mundialista con México. Pero no solo sería él, ya que quieren firmar a ambos que se desempeñan como defensores. La Máquina busca replicar lo hecho por Pumas de tener a sus propios Pikolines con los hermanos Montes.

Alan está a una firma de llegar al conjunto de la Noria, pero la directiva también trabaja para fichar a César, quien fue capitán de la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Es por ello que el club enviará una oferta formal al Lokomotiv de Rusia y así poder reunir a los hermanos Montes en el actual campeón de la Liga BBVA MX, que mandó un mensaje tras a eliminación del equipo azteca ante Inglaterra.

La Máquina va por Alan y César Montes|@cjasib y @alanmc00

De los Pikolines a los hermanos Montes

En la historia del futbol mexicano hay muy pocos casos de hermanos que jueguen en el mismo equipo. El más reciente de los casos y el que resultó todo un éxito fue el de los Pikolines, Marco Antonio y Alejandro, quienes salieron campeones con Pumas.

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Marco Antonio fue quien más se consagró en la UNAM al formar parte del equipo que salió bicampeón y conquistando un par de títulos más de la mano de Ricardo Ferretti y Guillermo Vázquez.

Mientras que su hermano, Alejandro, tuvo que comer banca por varios años hasta el retiro de Sergio Bernal a finales de 2010. No obstante, el guardameta supo aprovechar su oportunidad y fue pieza clave en la obtención del título de 2011, el último de Pumas en la Liga BBVA MX.

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Los hermanos que jugaron en Cruz Azul

La Máquina buscará replicar la historia de los hermanos Rodríguez, los casos de mayor éxito en el club, pues los gemelos Johan y Omar salieron de las Fuerzas Básicas del club hasta debutar en Primera División en la segunda mitad de los 90.

