Cruz Azul busca tener a sus propios Pikolines con los hermanos Montes
El conjunto de la Noria quiere reunir a unos hermanos en el mismo equipo, tal como lo hizo Pumas con los Palacios
Cruz Azul ya tiene en la mira al que será su segundo refuerzo del Apertura 2026 y ese sería el hermano de un mundialista con México. Pero no solo sería él, ya que quieren firmar a ambos que se desempeñan como defensores. La Máquina busca replicar lo hecho por Pumas de tener a sus propios Pikolines con los hermanos Montes.
Alan está a una firma de llegar al conjunto de la Noria, pero la directiva también trabaja para fichar a César, quien fue capitán de la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Es por ello que el club enviará una oferta formal al Lokomotiv de Rusia y así poder reunir a los hermanos Montes en el actual campeón de la Liga BBVA MX, que mandó un mensaje tras a eliminación del equipo azteca ante Inglaterra.
De los Pikolines a los hermanos Montes
En la historia del futbol mexicano hay muy pocos casos de hermanos que jueguen en el mismo equipo. El más reciente de los casos y el que resultó todo un éxito fue el de los Pikolines, Marco Antonio y Alejandro, quienes salieron campeones con Pumas.
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Marco Antonio fue quien más se consagró en la UNAM al formar parte del equipo que salió bicampeón y conquistando un par de títulos más de la mano de Ricardo Ferretti y Guillermo Vázquez.
Mientras que su hermano, Alejandro, tuvo que comer banca por varios años hasta el retiro de Sergio Bernal a finales de 2010. No obstante, el guardameta supo aprovechar su oportunidad y fue pieza clave en la obtención del título de 2011, el último de Pumas en la Liga BBVA MX.
Los hermanos que jugaron en Cruz Azul
La Máquina buscará replicar la historia de los hermanos Rodríguez, los casos de mayor éxito en el club, pues los gemelos Johan y Omar salieron de las Fuerzas Básicas del club hasta debutar en Primera División en la segunda mitad de los 90.
- Ignacio y Luis Flores: Fueron rivales en los 80, pero al final de esa década, Cruz Azul los reunió para jugar juntos
- Javier "Chuletita" y Luis "Chuleta" Orozco: Los delanteros sinaloenses se formaron en el club. Javier debutó en 2003 y Luis lo hizo un par de años después, en el Apertura 2005 con 17 años.