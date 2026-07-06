El mensaje de Cruz Azul tras la eliminación de México ante Inglaterra

La ilusión se acabó. La Selección Nacional de México perdió 3-2 contra Inglaterra pero generó el orgullo de todo el país por el esfuerzo demostrado en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El equipo de Javier Aguirre emocionó a los clubes de la Liga BBVA MX. De hecho, Cruz Azul dejó un mensaje en medio de las disputadas entre Erik Lira y Jude Bellingham.

Así como desde Chivas destacaron a un ídolo del América, desde el conjunto de La Noria usaron las redes sociales para apoyar a la Selección Mexicana a pesar de la eliminación. En ese contexto, el Cruz Azul destacó al equipo del “Vasco” Aguirre y a Erik Lira por sobre todas las cosas.

El mensaje del Cruz Azul tras la eliminación de México del Mundial 2026

Antes del comienzo del encuentro, el conjunto de La Noria había expresado en X (ex Twitter): “90 minutos para creer. ¿Y si sí?”. Durante el encuentro mostraron mensajes de apoyo hacia su único jugador convocado. Al ser eliminados, también apoyaron a su jugador. “Orgullosos de ti, Erik Lira 💙🇲🇽”, expresó el Cruz Azul en sus redes sociales oficiales.

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Los números de Erik Lira en el Mundial 2026

El centrocampista de La Máquina se ganó un lugar en el equipo titular de México en la Copa del Mundo. Israel Reyes brilló igual o mejor que como lo hace habitualmente en el Cruz Azul habitualmente. Sus números en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ han sido los siguientes:

Partidos jugados: 4

Titularidades: 4

Minutos por partido: 87

Puntaje promedio: 7.03, según SofaScore

Asistencias: 1

Ocasiones claras creadas: 1

Pases precisos: 92%

Duelos ganados: 50%.

Los resultados de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

México 2-0 Sudáfrica — Jornada 1

Corea del Sur 0-1 México — Jornada 2

México 3-0 República Checa — Jornada 3

México 2-0 Ecuador — 16avos de Final

México 2-3 Inglaterra — Octavos de Final

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