Cruz Azul fue perjudicado por la organización pero aún así pelea por el Clausura 2026

Cruz Azul es, probablemente, el equipo que en mejor estado de forma se encuentra actualmente en la Liga BBVA MX. Los dirigidos por Nicolás Larcamón son los únicos líderes del Clausura 2026, además de seguir en carrera en la Copa de Campeones de la Concacaf. Sin embargo, este gran presente de La Máquina toma aún más valor cuando se analiza el ajustado calendario que está afrontando el equipo en estos momentos.

En las últimas tres semanas, Cruz Azul ha disputado 4 partidos y serán 5 con el duelo ante Rayados de Monterrey por los Octavos de Final de la Concachampions que se jugará este martes 10 de marzo. En total, acumuló 2,745 kilómteros recorridos entre ambas competiciones, tanto Liga BBVA MX como la Copa de Campeones. El balance es más que alentador: 4 victorias y ningún empate ni derrota.

Esto demuestra el increíble desgaste físico que han tenido los jugadores, pero que no ha sido problema gracias al trabajo invisible que existe respecto a la preparación física de cada uno de los protagonistas dentro del terreno de juego. A pesar de que aún queda mucha temporada por delante, La Máquina se posiciona como uno de los candidatos más serios a ganar ambos títulos antes del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Cruz Azul va por su quinta victoria en las últimas tres semanas

Este martes 10 de marzo, Cruz Azul deberá visitar el Estadio BBVA para enfrentar a Rayados por la ida de los octavos de la Concachampions 2026. Además de conseguir su quinto triunfo en las últimas tres semanas, el conjunto cementero buscará la victoria para llegar con mayor tranquilidad al juego de vuelta, manteniendo el sueño intacto de obtener el octavo título continental.

Sin embargo, Larcamón deberá afrontar este importante compromiso sin uno de sus mejores jugadores: Willer Ditta. El defensor colombiano alcanzó el límite de tarjetas amarillas (dos) en el duelo ante Vancouver FC, por lo que no estará disponible para jugar contra Monterrey en el choque de ida.

Además, hay que mencionar que tanto Kevin Mier como Jesús Orozco Chiquete estarán fuera de la convocatoria, como así también para el partido de vuelta. Esto se debe a que el portero recién está regresando de su lesión en la tibia, mientras que el zaguero central aún continúa recuperándose de la dura lesión de tobillo que padeció. Cabe resaltar que ambos futbolistas están fuera de la lista de registros de Cruz Azul en este torneo.