Querían quitarle su mejor defensor a Cruz Azul en pleno Clausura 2026 y pasó algo de ÚLTIMA HORA

Cruz Azul demostró ser el mejor equipo de la Liga BBVA MX en esta mitad del Clausura 2026. Los dirigidos por Nicolás Larcamón son los líderes del torneo, situación que despertó el interés de varios clubes del exterior en ciertos futbolistas de la plantilla cementera. Uno de ellos era Willer Ditta, considerado por muchos el mejor defensa del equipo, quien era pretendido por el Botafogo de Brasil.

Diversos reportes aseguran que el colombiano fue una de las primeras peticiones de Martín Anselmi tras firmar como nuevo entrenador del cuadro brasileño. Ditta quedó integrado en la lista de posibles refuerzos para afrontar la temporada 2026 del Botafogo, pero no pasó a mayores. La afición de Cruz Azul puede estar tranquila, pues ya no será buscado en Brasil debido a que firmaron a un nuevo jugador.

Willer Ditta fue pretendido por Botafogo|Crédito: Cruz Azul

Botafogo deja de insistir en Willer Ditta

Ditta dejó de ser una opción clara para Botafogo y, según información que compartió el periodista César Luis Merlo, el equipo firmó a Nahuel Ferraresi en calidad de préstamo, futbolista venezolano que se desempeña como defensor en São Paulo. Su cesión en el Fogão durará hasta diciembre y su contrato tiene una opción de compra que puede ser ejercida a finales de año.

Cabe destacar que no es la primera vez que el colombiano es buscado por un equipo sudamericano. Sus grandes actuaciones en Cruz Azul hicieron que Ditta sea uno de los jugadores más buscados de la Liga BBVA MX y, en enero, Marcelo Gallardo había puesto en carpeta su nombre para reforzar la defensa de River Plate. Sin embargo, el interés no pasó a mayores y el zaguero se quedó en La Noria.

River Plate se interesó en Willer Ditta|Crédito: @CruzAzul / X

Ditta deberá cuidarse en los próximos partidos

En el juego frente a Santos Laguna correspondiente a la Jornada 9 del Clausura 2026, el defensor colombiano alcanzó su cuarta tarjeta amarilla en el torneo. Esto significa que, en caso de recibir una nueva amonestación en el próximo juego ante Atlético San Luis, podría perderse el duelo frente a Pumas de la Jornada 11, el cual será importante para el equipo de cara a lo que viene.

