¡INCREÍBLE! Despiden a entrenador tras triunfo de su equipo por marcador de 8-0

Esta madrugada en Brasil se anuncio que Filipe Luís fue destituido como técnico del conjunto del Flamengo, apenas horas después de haber conseguido una victoria aplastante por 8-0 frente a Madureira en el Campeonato Carioca, resultado que le dio al equipo el pase a la final del torneo, donde se medirá a Fluminense. La decisión del club sorprendió a la afición, pues el marcador parecía reflejar un equipo en gran forma. Sin embargo, la directiva justificó el movimiento por el inicio irregular de temporada en 2026, con siete derrotas en 14 partidos oficiales.

Las derrotas ante Corinthians y Lanús en las finales de la Supercopa de Brasil y la Recopa Sudamericana, respectivamente, generaron desgaste en los últimos días y terminaron por consolidar el final del ciclo.

Los logros de Filipe Luís con el Flamengo

Filipe Luís, que asumió la dirección técnica en 2024 tras retirarse como jugador, dejó huella en el banquillo. En apenas año y medio, conquistó cinco títulos con el club, entre ellos el Brasileirao 2025 y la Copa Libertadores 2025, dos trofeos que devolvieron al Flamengo al protagonismo internacional. Hace pocos meses, el técnico estuvo cerca de llevar al Flamengo a conquistar la Copa Intercontinental, perdiendo en semifinales ante el PSG en los penaltis.

Su gestión fue reconocida por la capacidad de mantener un estilo ofensivo y por dar continuidad a la identidad del equipo. La goleada ante Madureira parecía confirmar que el plantel aún respondía a su idea futbolística, pero la presión dentro del club, de directivos y de mismo jugadores, llevaron al fin el proyecto.

¿Cuáles fueron sus últimas palabras con el Flamengo?

En su última intervención ante los medios, Filipe Luís dejó entrever que era consciente de lo que estaba por suceder en el club rubro-negro. Sus palabras, más que una declaración, sonaron a despedida.

“Independientemente de lo que pase, si mañana no estoy aquí, mi amor y cariño por el Flamengo siempre existirán. Y creo que el cariño del hincha hacia mí también”, expresó con serenidad. El técnico reconoció la exigencia que rodea al equipo y recordó que, como jugador, también fue objeto de críticas que lo ayudaron a crecer: “La exigencia del momento tiene que existir. Como futbolista fui muy exigido y criticado, con razón, y eso me hizo mejorar”.

Finalmente, cerró con una reflexión cargada de emoción: “No tengo dudas de que he vivido los mejores años de mi vida aquí”.

