Cruz Azul perdería a Erik Lira, pero ficharía a otro titular de la Selección Mexicana

Cruz Azul podría vivir semanas de movimientos importantes en su plantel. Mientras el futuro de Erik Lira sigue generando atención por el interés de equipos de Europa, se habla de que hay un crack de la Selección Mexicana que podría ser refuerzo de La Máquina. Entre ellas aparece un nombre que ha tomado fuerza en el mercado rumbo al Apertura 2026.

Tras la eliminación de la Selección Nacional de México en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, comenzaron a reactivarse varias operaciones que habían permanecido en pausa. En ese escenario surgió la posibilidad de César Montes como incorporación de Cruz Azul. El defensor y capitán del combinado azteca sería una de las prioridades.

|Instagram Erik Lira

Los movimientos más importantes de Cruz Azul con la Selección Mexicana como protagonista

La posibilidad de una salida de Erik Lira obligaría a Cruz Azul a seguir fortaleciendo distintas áreas del equipo. De acuerdo con información del periodista César Luis Merlo, el club ya mantiene negociaciones avanzadas para intentar concretar el regreso de César Montes al futbol mexicano.

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El reporte señala que el zaguero no tendría ofertas vigentes desde Europa y que, en caso de volver a la Liga BBVA MX, Cruz Azul sería el destino más probable del capitán mexicano. Sin embargo, hasta el momento no existe un anuncio oficial y las conversaciones continúan abiertas entre las partes involucradas.

Alan Montes sería clave para la llegada de César a Cruz Azul

La operación también llama la atención por un detalle adicional. Cruz Azul ya tendría cerrado el fichaje de Alan Montes, hermano menor de César, quien estaba en la órbita del club desde hace varios meses y llegaría después de su etapa en el futbol de Turquía.

Aunque ambas negociaciones son independientes, la posibilidad de que los hermanos compartan vestidor genera expectativa entre los aficionados. De concretarse la llegada del capitán de la Selección Mexicana, Cruz Azul sumaría experiencia top.

César Montes y su panorama rumbo al Apertura 2026

Montes ha sido una pieza habitual para Javier Aguirre durante el actual proceso mundialista. Su experiencia en Europa y su recorrido con la Selección Mexicana lo convierten en uno de los defensores más reconocidos del futbol nacional.

Por ahora, el posible fichaje sigue en etapa de negociaciones. Cruz Azul mantiene el interés y las conversaciones avanzan, pero la operación todavía depende de varios factores antes de poder considerarse cerrada oficialmente.

