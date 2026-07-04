Cruz Azul destroza a su rival por 15-0 durante la pretemporada previo al Apertura 2026

Cruz Azul Femenil comenzó su preparación rumbo al Apertura 2026 con un resultado que llamó la atención dentro del futbol mexicano. Las Celestes golearon 15-0 a Tec de Monterrey en un partido amistoso de pretemporada, resultado que fue compartido por el propio club como su primera victoria en esta etapa preparativa de trabajo.

Aunque se trató de un duelo de preparación, el marcador no pasó inadvertido. La Máquina Femenil aprovechó el encuentro para tomar ritmo, probar variantes y comenzar a construir sensaciones positivas antes del inicio de una nueva campaña en la Liga BBVA MX Femenil.

Cruz Azul Femenil gana 15-0 en su primer partido de pretemporada

De acuerdo con lo publicado por Cruz Azul Femenil, el equipo consiguió una victoria por 15-0 en su primer partido de preparación. El rival fue Tec de Monterrey, en un encuentro que sirvió como parte del trabajo previo al arranque del nuevo torneo.

El marcador refleja una clara diferencia durante el desarrollo del partido, aunque el valor principal para el cuerpo técnico pasa por la preparación física, la adaptación futbolística y la posibilidad de observar a diferentes jugadoras en competencia. Los goles del encuentro fueron anotados por Rodríguez, Calderón, Ángeles, Analu, Uche, Frías, Montaño.

Tremendo inicio 🤌🏻💙🚂



Primera victoria en partido de preparación 🆚 Tec de Monterrey. ¡Vamos, Azules! pic.twitter.com/Ypa3CFX9C1 — CRUZ AZUL FEMENIL (@AzulFemenil) July 4, 2026

Para Cruz Azul Femenil, este tipo de compromisos permiten ajustar detalles antes de volver a la actividad oficial. La goleada también genera atención alrededor de un plantel que llega con la intención de competir nuevamente por puestos importantes.

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Cruz Azul Femenil busca llegar con ritmo al Apertura 2026

La pretemporada aparece como una etapa clave para Las Celestes. Después de cerrar el Clausura 2026 con participación en Liguilla, el equipo busca mantener una línea de crecimiento y llegar al Apertura 2026 con una base competitiva.

El 15-0 no define lo que será el torneo, pero sí funciona como una señal positiva en el inicio de los trabajos. Cruz Azul Femenil mostró contundencia, intensidad y una amplia capacidad ofensiva en su primer ensayo.

El reto para La Máquina será trasladar esas sensaciones a la Liga BBVA MX Femenil, donde el nivel de exigencia será distinto y cada punto puede marcar diferencia en la pelea por la fase final.