Jorge Sánchez contesta a los rumores que lo vinculan con un regreso a Cruz Azul

Jorge Sánchez se encuentra concentrado con la Selección Mexicana para afrontar el debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, pero en los últimos días comenzó a recibir rumores sobre su futuro. El lateral derecho atraviesa un momento bisagra en su carrera, con su futuro en el aire y varios rumores lo vinculan a un posible regreso a la Liga BBVA MX, precisamente para jugar en Cruz Azul.

A pesar de haber salido de La Noria en febrero, el panorama actual de Sánchez en Europa no es el mejor. Ha alternado titularidades desde su llegada a Grecia y no es considerado indispensable por su entrenador. La falta de minutos comenzó a colocar al futbolista de 28 años en la órbita de distintos equipos y uno de ellos es Cruz Azul. Sin embargo, fue el propio Jorge quien salió a aclarar su situación contractual.

Jorge Sánchez clarifica su futuro

“La verdad no sé, mi agente está checando, la verdad desconozco, sé que hay acercamiento de varios equipos, pero yo estoy muy centrado en el Mundial. No quiero estresarme ahorita, quiero estar tranquilo y lo que vaya viniendo que lo cheque mi agente y listo”, fue lo que expresó el lateral de la Selección Mexicana, dejando en claro que ahora mismo no tiene en su cabeza cambiar de club.

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En estos momentos, cualquier decisión sobre el futuro de Jorge Sánchez está en pausa. A pesar de los rumores, el defensor optó por hacer oídos sordos respecto al ruido del mercado y su objetivo es claro: enfocarse al cien por cien en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con el combinado azteca. El lateral buscará aprovechar al máximo esta oportunidad, la cual puede servir de vitrina para encontrar un destino más atractivo para su carrera.

Cruz Azul busca un lateral derecho

Los rumores que vinculan a Sánchez hacia un regreso a La Máquina están más que justificados. Con su salida a principios de año, la zona del lateral derecho quedó expuesta en Cruz Azul, problema que Nicolás Larcamón tuvo que resolver con las herramientas que ya cuenta en el club y que posteriormente terminó en las manos de Joel Huiqui.

De esta manera, Cruz Azul contempla un posible regreso de Jorge Sánchez, jugador que vendría de maravillas para las necesidades actuales de la institución. Sin embargo, no es el único nombre que está en carpeta, ya que el seleccionado Julián Araujo también es uno de los defensores de interés en La Noria. De todos modos, el cuadro cementero aún no ha iniciado gestiones con ningún futbolista para reforzar la banda derecha.

