Es un defensa de primer nivel, Cruz Azul se lo perdió y ahora fichó para un club grandísimo

Cruz Azul no consiguió fichar a un nuevo defensor central tras conocerse la lesión de Jesús Orozco Chiquete, que incluso lo dejará fuera de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Sin embargo, la directiva trabajó día y noche para conseguir un reemplazo y uno de los nombres que más fuerte sonó durante el mercado invernal es el de Julián Millán, defensor colombiano que era figura del Nacional de Uruguay.

Diversos reportes apuntaban que Camilo Cándido, lateral uruguayo que formaba parte de La Máquina, iba a entrar en la negociación por el zaguero central de 27 años. Cruz Azul apostaba por cederlo al equipo uruguayo y que Millán pasara a jugar en La Noria. No obstante, las altas pretensiones de Nacional hicieron que el fichaje se enfriara, por lo que el conjunto cementero se retiró de las negociaciones.

Julián Millán tiene nuevo club en Sudamérica

A pesar de que Cruz Azul no consiguió adquirir su ficha, el jugador no se quedó de brazos cruzados y continuó buscando nuevos horizontes para mejorar su currículum. Así fue como este pasado domingo 1 de marzo, el Fluminense de Brasil acordó con el jugador y con el club su traspaso al futbol brasileño.

“Fluminense fichó a Julián Millán, defensor colombiano de Nacional. La operación se cerró en u$s 4 millones por el 90% del pase y u$s 1M en objetivos. Hoy se despide frente a Peñarol y luego volará a Brasil. El equipo uruguayo tendrá una plusvalía del 20%”, fue lo que reveló el periodista argentino César Luis Merlo.

La razón por la que Millán no fichó por Cruz Azul

Reportes indican que el colombiano no rechazó la propuesta de Cruz Azul, sino que el club cementero no tenía los fondos suficientes para pagar su ficha. La información dice que, desde Nacional, solicitaban que La Máquina pagara la cláusula de rescisión de Millán para obtener sus servicios, es decir, 15 millones de dólares. Por este motivo genera sorpresa el monto por el cual Fluminense se llevó al futbolista cafetero.

