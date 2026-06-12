Cruz Azul quiere a un argentino que sonaba para otros equipos de la Liga BBVA MX

Mientras el ex Cruz Azul, Martín Anselmi, llegaría a otro equipo de México, la directiva celeste continúa moviéndose en el mercado de fichajes y tiene identificado a un futbolista argentino que buscan en toda la Liga BBVA MX. Los cementeros buscan reforzar una de las zonas más importantes del campo.

Resulta que aunque lo buscaban de otros equipos, Kevin Lomónaco ahora es del gusto de Cruz Azul, que tendría refuerzos. El defensor argentino de 24 años ha llamado la atención por sus recientes actuaciones en Independiente de Avellaneda (Argentina) y porque anteriormente también fue relacionado con otros clubes de la Liga MX.

Cruz Azul busca a Lomónaco tras no acordar con otros equipos de la Liga BBVA MX

De acuerdo con distintos reportes, la directiva de Cruz Azul ya explora la posibilidad de iniciar negociaciones por Lomónaco. Sin embargo, las conversaciones no lucen sencillas debido al costo de la operación y al interés que existe por el futbolista en distintos mercados.

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El central pertenece a Independiente, club que adquirió su pase tras su paso por Red Bull Bragantino. Además, su crecimiento durante las últimas temporadas provocó que equipos como Tigres, Rayados y León siguieran de cerca su situación antes de que Cruz Azul entrara en escena. También ha despertado interés fuera de México.

Kevin Lomónaco es buscado por la Liga BBVA MX|Crédito: @Independiente / X

Kevin Lomónaco sería una de las prioridades para reforzar la defensa

La Máquina necesita fortalecer la zona baja tras los movimientos recientes en su plantilla. Por ese motivo, la dirigencia analiza perfiles y Lomónaco sería uno de ellos. El argentino destaca por su juego aéreo, salida con balón y presencia física. No obstante, ha incrementado su valor en el mercado y ha complicado cualquier negociación.

Cuál es el valor de Kevin Lomónaco en el mercado

Según Transfermarkt, Kevin Lomónaco tiene un valor de mercado de 8 millones de euros y es uno de los jugadores más valiosos de Independiente. El defensor nació en La Plata, Argentina, mide 1.84 metros y tiene contrato con el club argentino hasta diciembre de 2028.

