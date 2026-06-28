CONFIRMADO: Robert Lewandowski será rival de Cruz Azul en 2026

Cruz Azul tendrá un partido de alto impacto internacional en la Leagues Cup 2026. La Máquina ya conoce a uno de sus rivales para la primera fase del torneo y el cruce puede tomar una dimensión especial por el nombre que apunta a reforzar al club estadounidense: Robert Lewandowski.

El equipo cementero enfrentará al Chicago Fire, conjunto de la Major League Soccer que, de acuerdo con reportes en Europa, está cerca de cerrar la llegada del delantero polaco tras su salida del FC Barcelona. La información marca un escenario de peso para Cruz Azul, que podría medirse ante uno de los goleadores más importantes de los últimos años en el futbol mundial.

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The Polish striker has agreed to join Chicago Fire after visiting the club and city two weeks ago.



Lewandowski will sign early next week, ready for new chapter in MLS.



Big move. 🔥🇵🇱 pic.twitter.com/JEKnCYyqRm — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 28, 2026

Cuándo juega Cruz Azul contra el Chicago Fire

El partido entre Cruz Azul y Chicago Fire está programado para el jueves 13 de agosto de 2026 en el SeatGeek Stadium, ubicado en Bridgeview, Illinois. El duelo forma parte de la primera fase de la Leagues Cup 2026.

La página oficial del Chicago Fire confirmó que el club enfrentará a Necaxa, Santos Laguna y Cruz Azul en esa etapa del torneo. El partido ante La Máquina será el tercero de su calendario en la competencia y también aparece publicado en el sitio oficial del estadio como parte de la agenda del certamen.

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Robert Lewandowski apunta al Chicago Fire

El atractivo principal del partido pasa por el futuro de Robert Lewandowski. Según información de Cadena SER, el delantero polaco decidió continuar su carrera en el Chicago Fire después de terminar su etapa con el Barcelona. El reporte señala que firmaría por dos temporadas con el club de la MLS.

En la misma línea, AS informó que Lewandowski ya dio el sí al equipo estadounidense y que el acuerdo podría hacerse oficial una vez que se completen detalles contractuales. El medio también apunta que el atacante llegaría con la carta de libertad.

|REUTERS

Por eso, aunque el partido entre Cruz Azul y Chicago Fire está confirmado, el cruce directo con Lewandowski queda sujeto al anuncio oficial del club y a que el delantero esté disponible para esa fecha.

El antecedente entre Cruz Azul y Chicago Fire

Cruz Azul y Chicago Fire ya se enfrentaron anteriormente en la Leagues Cup. El único antecedente entre ambos equipos sucedió en julio de 2019, cuando La Máquina venció 2-0 al conjunto estadounidense.

Ahora, el nuevo capítulo podría tener un ingrediente distinto. Si se concreta el fichaje de Lewandowski, Cruz Azul tendrá enfrente a un delantero que cambió la historia reciente del futbol europeo y que ahora estaría listo para probar suerte en Norteamérica.