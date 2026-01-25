Este es el calendario completo de la delegación mexicana en los JJOO de Invierno 2026

Los días siguen su curso y los Juegos Olímpicos de Invierno cada vez están más cerca, por ello la emoción y expectativa crece para ver a la delegación mexicana en acción. Esta edición de competencia olímpica se siente distinta por muchos factores y por eso es necesario conocer cuándo y a qué hora competirán cada uno de los atletas nacionales en Milano-Cortina. A continuación se encuentra toda la información.

¿Cuándo compiten los atletas de la delegación mexicana en los JJOO 2026?

Por primera vez en la historia los atletas fueron abanderados por presidencia para los Juegos Invernales, algunos de los competidores alcanzará récords nacionales y otros romperán registros históricos de los juegos. Ante eso, también es la delegación tricolor más grande desde 1992. Por ello la emoción de verles es bastante fuerte, estos son los atletas y los horarios en los que competirán.

Donovan Carrillo - Patinaje Artístico - Programa Corto - 10 de febrero - 11:30 a.m.

Patinaje Artístico - Programa Corto - 10 de febrero - 11:30 a.m. Sarah Schleper - Esquí Alpino - Súper G - 12 de febrero - 4:30 a.m.

Esquí Alpino - Súper G - 12 de febrero - 4:30 a.m. Regina Martínez - Esquí de Fondo - 10km Salida por Intervalos - 12 de febrero - 6:00 a.m.

Esquí de Fondo - 10km Salida por Intervalos - 12 de febrero - 6:00 a.m. Allan Corona - Esquí de Fondo - 10km Salida por Intervalos - 13 de febrero - 4:45 a.m.

Esquí de Fondo - 10km Salida por Intervalos - 13 de febrero - 4:45 a.m. Donovan Carrillo - Patinaje Artístico - Programa Libre - 13 de febrero - 12:00 p.m.

Patinaje Artístico - Programa Libre - 13 de febrero - 12:00 p.m. Lasse Gaxiola - Esquí Alpino - Slalom Gigante - 14 de febrero - Descenso 1 a las 3:00 a.m. y Descenso 2 a las 6:30 a.m.

Esquí Alpino - Slalom Gigante - 14 de febrero - Descenso 1 a las 3:00 a.m. y Descenso 2 a las 6:30 a.m. Sarah Schleper - Esquí Alpino - Slalom Gigante - 15 de febrero - Descenso 1 a las 3:00 a.m. y Descenso 2 a las 6:30 a.m.

¿Por qué la delegación mexicana ha generado bastante expectativa para este 2026?

Como se comentó desde el principio, es la delegación más grande desde Albertville 1992, Regina Martínez es la primera mujer mexicana en competir en Esquí de Fondo, Donovan Carrillo iguala el récord de Ricardo Olavarrieta con dos JJOO Invernales en Patinaje Artístico siendo mexicanos, Sarah Schleper será la atleta con más participaciones en toda la historia de la competición y además… compartirá escenarios con su hijo.

Es decir, los deportes invernales lejos de desvanecerse en el panorama nacional, parece que han tenido un envión. Y esto se debe en gran parte a algunos de los protagonistas de esta nueva edición de Milano-Cortina 2026.