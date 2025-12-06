¿Cuál fue el resultado de México jugando de local en el Mundial?

Nuestro país se prepara para ser sede por tercera ocasión de una justa mundialista, al ser anfitrión en el Mundial 2026, donde nuevamente le toca jugar el partido inaugural, situación que no es nada nueva para el conjunto nacional.

Aunque han sido varias las ocasiones que la Selección Mexicana ha jugado este partido, las más recordadas por millones de mexicanos, son las que se han disputado en el Estadio Banorte, donde el cuadro mexicano ha jugado como local.

Mikel Arriola sobre la Copa del Mundo de la FIFA 2026: ''México va a ser el centro del futbol’’

¿Cómo le ha ido a la Selección Mexicana jugando de local en los mundiales?

El partido inaugural del Mundial de México 1970, se disputó en la cancha del Estadio Banorte, el 31 de mayo, el conjunto mexicano se enfrentó en contra de la desaparecida URSS, duelo que había generado mucha expectativa, pero el marcador final fue un empate 0-0, el cual no dejó a los aficionados contentos.

En ese momento, los jugadores que destacaban en el conjunto nacional eran Enrique Borja, Horacio López Salgado, Héctor Pulido y Javier “Kalimán” Guzmán, solo por mencionar algunos.

En el mundial, México logró vencer a El Salvador 4-0 y a Bélgica por un marcador de 1-0, por lo que avanzó a cuartos de final, ronda donde quedó eliminado por Italia con un contundente 1-4.

Para la justa mundialista de 1986, el partido inaugural fue entre Italia y Bulgaria, por lo que el conjunto nacional debutó ante Bélgica, logrando imponerse 2-1, luego consiguió un empate ante Paraguay 1-1 y en la última fecha de la fase de grupos, venció 1-0 a Irak.

En la ronda de octavos de final, logró imponerse a Bulgaria, donde Manuel Negrete metió un gol extraordinario que sigue siendo recordado. En la etapa de los cuartos de final, la Selección Mexicana se enfrentó a Alemania, partido que se fue a la ronda de los penales, donde los europeos se quedaron con el boleto a semifinales.

Ahora, el cuadro mexicano va a volver a inaugurar el mundial jugando de local ante Sudáfrica en el Estadio Banorte, duelo que se va a disputar el 11 de junio de 2026.

