Fecha y HORA EXACTA del primer partido de Francia y Kylian Mbappé en la Copa Mundial de la FIFA 2026

¡Notable invitado! La Selección de Francia será sin duda uno de los equipos a seguir durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se celebrará en México, Canadá y Estados Unidos, pues parte como uno de los favoritos para proclamarse campeón de la mano de grandes figuras de talla internacional como Kylian Mbappé y aquí te decimos la fecha y hora exacta del primer partido que disputará el equipo de Didier Deschamps en la justa veraniega.

Después del Sorteo Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Francia conoció a sus rivales en el Grupo I, enfrentando a Senegal, Noruega y a una selección por definir en el Repechaje.

Francia vs Senegal, fecha y hora exacta del primer partido de la Selección Gala y Kylian Mbappé en la Copa Mundial de la FIFA 2026:



Francia vs Senegal: Martes 16 de junio - 1:00 pm tiempo del centro de México - Nueva Jersey, Nueva York, Estados Unidos.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 comenzará el próximo 11 de junio ya con horario confirmado para el partido entre México y su similar de Sudáfrica.

Las figuras a seguir del Grupo I de la Copa Mundial de la FIFA 2026

El Grupo I es uno de los más atractivos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, pues además de las figuras que tiene Francia en nombres como Kylian Mbappé, Ousmane Dembéle o Bradley Barcola, Senegal cuenta con Sadio Mané, Édouard Mendy y Pape Mate Sarr; por su parte, Noruega, que clasificó a base de puras victorias y con una racha positiva espectacular, presumen a jugadores de talla mundial con Erling Haaland, Martin Ødegaard o Alexander Sørloth, por lo que el combinado Galo no lo tendrá tan fácil en esta etapa de la justa veraniega.

Jugadores a seguir de Francia:



Kylian Mbappé (Real Madrid)

Ousmane Dembélé (PSG)

Aurélien Tchouaméni (Real Madrid)



Jugadores a seguir de Senegal:



Sadio Mané (Al-Nassr)

Ismaïla Sarr (Crystal Palace)

Kalidou Koulibaly (Al-Ahli)

Jugadores a seguir de Noruega:

