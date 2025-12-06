deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Mundial México 2026
Nota

Fecha y HORA EXACTA del primer partido de Francia y Kylian Mbappé en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Kylian Mbappé disputará su primer partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ante una poderosa selección africana en una emblemática ciudad de los Estados Unidos

Fecha y hora exacta del primer partido de Francia y Mbappé en el Mundial 2026
Crédito: Mexsport
Eduardo Camarena
Mundial México 2026
Compartir

¡Notable invitado! La Selección de Francia será sin duda uno de los equipos a seguir durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se celebrará en México, Canadá y Estados Unidos, pues parte como uno de los favoritos para proclamarse campeón de la mano de grandes figuras de talla internacional como Kylian Mbappé y aquí te decimos la fecha y hora exacta del primer partido que disputará el equipo de Didier Deschamps en la justa veraniega.

Después del Sorteo Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Francia conoció a sus rivales en el Grupo I, enfrentando a Senegal, Noruega y a una selección por definir en el Repechaje.

Francia vs Senegal, fecha y hora exacta del primer partido de la Selección Gala y Kylian Mbappé en la Copa Mundial de la FIFA 2026:

  • Francia vs Senegal: Martes 16 de junio - 1:00 pm tiempo del centro de México - Nueva Jersey, Nueva York, Estados Unidos.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 comenzará el próximo 11 de junio ya con horario confirmado para el partido entre México y su similar de Sudáfrica.

Las figuras a seguir del Grupo I de la Copa Mundial de la FIFA 2026

El Grupo I es uno de los más atractivos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, pues además de las figuras que tiene Francia en nombres como Kylian Mbappé, Ousmane Dembéle o Bradley Barcola, Senegal cuenta con Sadio Mané, Édouard Mendy y Pape Mate Sarr; por su parte, Noruega, que clasificó a base de puras victorias y con una racha positiva espectacular, presumen a jugadores de talla mundial con Erling Haaland, Martin Ødegaard o Alexander Sørloth, por lo que el combinado Galo no lo tendrá tan fácil en esta etapa de la justa veraniega.

Jugadores a seguir de Francia:

  • Kylian Mbappé (Real Madrid)
  • Ousmane Dembélé (PSG)
  • Aurélien Tchouaméni (Real Madrid)

Jugadores a seguir de Senegal:

  • Sadio Mané (Al-Nassr)
  • Ismaïla Sarr (Crystal Palace)
  • Kalidou Koulibaly (Al-Ahli)

Jugadores a seguir de Noruega:

  • Erling Haaland (Manchester City)
  • Martin Ødegaard (Arsenal)
  • Antonio Nusa (Red Bull Leipzig)
Selección Mexicana
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
Eduardo Camarena

Autor / Redactor

Eduardo Camarena

Te Recomendamos

Thumbnail
Mundial México 2026
Heimir Hallgrímsson confía en que los fans de Irlanda pondrán el ambiente en México si logran clasificar a la Copa Mundial de la FIFA 2026
Thumbnail
Mundial México 2026
"Es una apertura fantástica" Hugo Broos DT de Sudáfrica habló sobre la inauguración del Mundial de la FIFA 2026 ante México
Thumbnail
Mundial México 2026
Dinamarca, confiado en que será el rival europeo de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026
Thumbnail
Mundial México 2026
Javier Aguirre sobre el debut en el Mundial 2026: ''Sudáfrica es una incógnita''
Thumbnail
Mundial México 2026
España es cabeza de Serie del Grupo H y Luis de la Fuente menciona estar listo para afrontar con seguridad el Mundial de la FIFA de 2026
Thumbnail
Mundial México 2026
Mikel Arriola sobre la Copa del Mundo de la FIFA 2026: ''México va a ser el centro del futbol''
Thumbnail
Mundial México 2026
Javier Aguirre comienza su planeación con la Selección Mexicana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 aunque tiene una gran incógnita
Thumbnail
Mundial México 2026
El ex jugador Michel, se detuvo en la Alfombra Roja previo al Sorteo Final del Mundial 2026 para charlar con Inés Sainz
Thumbnail
Mundial México 2026
DIDIER DESCHAMPS sabe que hay mucha competencia alterna a su poderosa Selección de Francia, rumbo al Mundial de la FIFA 2026
gianni infantino donald trump
Mundial México 2026
Donald Trump, en EXCLUSIVA con Azteca Deportes e Inés Sainz en el Sorteo Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026: “México, Estados Unidos y Canadá se han unido muy bien”
×
×