Fecha y HORA EXACTA del primer partido de Francia y Kylian Mbappé en la Copa Mundial de la FIFA 2026
Kylian Mbappé disputará su primer partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ante una poderosa selección africana en una emblemática ciudad de los Estados Unidos
¡Notable invitado! La Selección de Francia será sin duda uno de los equipos a seguir durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se celebrará en México, Canadá y Estados Unidos, pues parte como uno de los favoritos para proclamarse campeón de la mano de grandes figuras de talla internacional como Kylian Mbappé y aquí te decimos la fecha y hora exacta del primer partido que disputará el equipo de Didier Deschamps en la justa veraniega.
Después del Sorteo Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Francia conoció a sus rivales en el Grupo I, enfrentando a Senegal, Noruega y a una selección por definir en el Repechaje.
Francia vs Senegal, fecha y hora exacta del primer partido de la Selección Gala y Kylian Mbappé en la Copa Mundial de la FIFA 2026:
- Francia vs Senegal: Martes 16 de junio - 1:00 pm tiempo del centro de México - Nueva Jersey, Nueva York, Estados Unidos.
La Copa Mundial de la FIFA 2026 comenzará el próximo 11 de junio ya con horario confirmado para el partido entre México y su similar de Sudáfrica.
Las figuras a seguir del Grupo I de la Copa Mundial de la FIFA 2026
El Grupo I es uno de los más atractivos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, pues además de las figuras que tiene Francia en nombres como Kylian Mbappé, Ousmane Dembéle o Bradley Barcola, Senegal cuenta con Sadio Mané, Édouard Mendy y Pape Mate Sarr; por su parte, Noruega, que clasificó a base de puras victorias y con una racha positiva espectacular, presumen a jugadores de talla mundial con Erling Haaland, Martin Ødegaard o Alexander Sørloth, por lo que el combinado Galo no lo tendrá tan fácil en esta etapa de la justa veraniega.
Jugadores a seguir de Francia:
- Kylian Mbappé (Real Madrid)
- Ousmane Dembélé (PSG)
- Aurélien Tchouaméni (Real Madrid)
Jugadores a seguir de Senegal:
- Sadio Mané (Al-Nassr)
- Ismaïla Sarr (Crystal Palace)
- Kalidou Koulibaly (Al-Ahli)
Jugadores a seguir de Noruega:
- Erling Haaland (Manchester City)
- Martin Ødegaard (Arsenal)
- Antonio Nusa (Red Bull Leipzig)