Estos son todos los Mundiales a los que México no se clasificó

Desde Uruguay 1930 hasta esta edición que está a punto de iniciar, México participó/participará en 18 Copas del Mundo. Es por eso, que las ausencias en números se cuentan en 5 oportunidades. Un par de ellas ocurridas a inicios de la organización de este torneo, otras dos por culpa de un bache futbolístico de horror entre los setentas y ochentas… y la última vez que no se asistió por un escándalo de vergüenza. Y a continuación encuentras el desglose de dichas no asistencias a los Mundiales.

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¿Por qué México no fue a un total de 5 Mundiales?

Pese a que México tiene una tradición futbolística realmente destacada, las ausencias en dichos Mundiales se presentaron en momentos específicos de la selección nacional. Por ello vale la pena conocer un poco de lo ocurrido en esas historias de terror para el mundo futbolístico tricolor.

Italia 1934

Allí se percibe que la ausencia de dicha Copa del Mundo fue una injusticia deportiva perpetuada por la FIFA. México ganó su clasificación dejando fuera a Cuba y Haití, pero en una segunda edición del Mundial que tuvo muchas solicitudes de participación… entre ellas se encontró la de último momento de Estados Unidos. Allí el máximo organismo rector decidió que los estadounidenses tuvieran una oportunidad ante México, pues estos no jugaron con selecciones norteamericanas. Al final, USA venció 4-2 a México en un juego disputado en Roma y así los mexicanos se ausentaron de su primera gran justa mundialista.

Francia 1938

Acto seguido, el tricolor acumuló su segunda ausencia en Mundiales. Se había pactado que esta edición se jugara en América, sin embargo el presidente francés de la FIFA influenció para que se votara por Francia como sede. De este lado del mundo se animó a participar de un “boicot” que concretó el viaje solamente de Brasil y Cuba para 1938. Pese a que se presume a México como participante de esa protesta, también se indica que no había dinero y se prefirió jugar los Juegos Centroamericanos y el Caribe donde ganaron la medalla de oro.

Alemania 1974

Para una nueva ausencia del tri en Mundiales tuvo que llegar Alemania 1974. Y ahí no hay otra explicación salvo un terrible Premundial. Aunque en la zona de Norteamérica se clasificó por encima de Canadá y Estados Unidos, en la Ronda Final quedaron por debajo de Haití. Allí se indica que incluso hubo ataques de vudú contra una selección que en esa clasificatoria empató 0-0 vs Guatemala, 1-1 vs Honduras y perdió 4-0 vs Trinidad y Tobago.

España 1982

Dos procesos después de nueva cuenta se clasificó en la Zona de Norteamérica, aunque en esta ocasión como segundos de grupo, debajo de Canadá. Eso mostró algo de la inercia del cuadro nacional, que en la Ronda Final fue condenado por los empates. Solamente ganaron el primer duelo en un 4-0 vs Cuba. De allí igualaron ante Haití, Canadá, Honduras y perdieron contra El Salvador. A ese Mundial Concacaf llevó a los hondureños y a los salvadoreños.

Italia 1990

Y aunque esta edición de los Mundiales fue la última ocasión donde se faltó, es la más vergonzosa de todas. En el proceso juvenil de clasificación rumbo a la Copa del Mundo Sub-20 de 1989, se alinearon cuatro futbolistas mayores de la edad permitida para reforzar a la plantilla. Ante tal escándalo (denominado como Los Cachirules o El Cachirulazo), la FIFA terminó con una sanción a todos los representativos mexicanos… donde se incluyó el Mundial de Italia 1990.