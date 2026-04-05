Estos son los ÚNICOS países que llegaron a la final de la Copa Mundial de la FIFA

Las historias de los Mundiales son aquellos rincones donde solo los mejores han pisado. Aunque en este Mundial se ampliará la invitación a 48 seleccionados nacionales, sigue siendo una proeza lograr llegar a la final de una Copa Mundial de la FIFA. Por ello, solo un puñado de países ha logrado llegar al partido definitorio de un Mundial.

México vs Portugal | RESUMEN EXTENDIDO | Amistoso Internacional | Marzo 2026 | TV Azteca Deportes

¿Cuáles son las selecciones que jugaron una final de la Copa Mundial de la FIFA

A nada de que la edición 2026 de la Copa Mundial de la FIFA comience, las estadísticas abundan alrededor del evento. Los repechajes europeos e intercontinentales hicieron que la fiebre mundialista se encendiera y ya conocidos todos los invitados, vale la pena conocer quiénes son los países que jugaron una final en la máxima justa internacional de selecciones nacionales.

La última vez (2022) se enfrentaron dos de los grandes protagonistas de la historia de la Copa Mundial de la FIFA, como Argentina y Francia, pero ellas forman parte de las 13 selecciones que llegaron al gran partido desde 1930.

Uruguay

Argentina

Italia

Checoslovaquia

Hungría

Brasil

Alemania

Suecia

Inglaterra

Países Bajos

Francia

España

Croacia

¿Cuántas selecciones han ganado la Copa Mundial de la FIFA?

Y si llegar ya es un reto mayúsculo, coronarse en el gran partido es todavía más exclusivo, pues solamente 8 selecciones nacionales levantaron el trofeo al finalizar el Mundial. En este caso, Argentina consiguió la tercera en Qatar 2022, la cual se les negó tres décadas y media. Entonces, del listado mostrado arriba, solamente Brasil, Alemania, Italia, Argentina, Francia, Uruguay, Inglaterra y España se coronaron como monarcas del mundo.

La realidad es que en ese listado no hay ningún equipo o nación que no se sienta “digna”, pues son potencias. Incluso los uruguayos han sido férreos competidores desde el inicio de la historia de los mundiales. También los ingleses han tenido multitud de generaciones talentosas que se han quedado en la orilla en instancias internacionales como los Mundiales o las Eurocopas.

En ese sentido, no se percibe que esta edición vaya a tener sorpresas y que alguien se anexe al listado, pero justamente esas historias son las que mantienen más vivo que nunca este deporte. Ahora toca esperar el pitido inicial el próximo 11 de junio de 2026.