Desde 11 dólares: así puedes ver el repechaje a la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Guadalajara y Monterrey

Los boletos del repechaje a la Copa Mundial de la FIFA 2026 han sorprendido al mundo del futbol por su precio accesible: entradas desde 11 hasta 17 dólares para los partidos que definirán dos de los últimos clasificados a la Copa Mundial de la FIFA. La FIFA anunció la venta de boletos para los encuentros del repechaje intercontinental, que se disputarán en Guadalajara y Monterrey los días 26 y 31 de marzo, con selecciones como Bolivia, Jamaica, Surinam, Congo, Nueva Caledonia e Irak luchando por un lugar en el torneo más importante del planeta. Para los aficionados latinos, especialmente los que siguen de cerca el camino rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, el precio de estas entradas representa una oportunidad poco común para ver futbol internacional de alto nivel a un costo muy accesible.

Los boletos para las semifinales del repechaje mundialista tienen un precio aproximado de 200 pesos mexicanos (alrededor de 11.30 dólares), mientras que las finales del repechaje alcanzan los 300 pesos (cerca de 16.95 dólares). Se trata de cifras que contrastan con otros eventos del mismo torneo global.

¿Por qué los boletos del repechaje a la Copa Mundial de la FIFA cuestan menos de 17 dólares?

El repechaje intercontinental rumbo a la Copa Mundial de la FIFA forma parte de la fase final de clasificación, pero su contexto competitivo y logístico permite ofrecer precios mucho más accesibles que los partidos del torneo principal. A diferencia de la final de la Copa Mundial de la FIFA, que se jugará en Estados Unidos y cuyos boletos pueden superar varios miles de dólares, estos encuentros buscan mantener una conexión directa con el aficionado.

La estrategia también responde a la intención de llenar los estadios en México y generar ambiente alrededor de partidos que, aunque no son de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en sí, tienen un valor deportivo enorme: cada uno define un boleto directo a la Copa Mundial de la FIFA.

El calendario del repechaje incluye enfrentamientos atractivos. En Guadalajara, Jamaica se medirá ante Nueva Caledonia el 26 de marzo, y el ganador enfrentará a Congo el 31 de marzo por un lugar en el torneo.

Mientras tanto, en Monterrey, Bolivia jugará contra Surinam el 26 de marzo, y el vencedor buscará su clasificación cinco días después frente a Irak.

Repechaje rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026: futbol decisivo a precio accesible

Aunque el precio de los boletos del repechaje al Copa Mundial de la FIFA es sorprendentemente bajo, la tensión deportiva será máxima. Cada partido es de eliminación directa, lo que significa que cualquier error puede dejar fuera a una selección que ha luchado durante años por llegar a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Para los aficionados, especialmente los seguidores del futbol en América, esta fase representa una oportunidad única para ver partidos con dramática intensidad competitiva sin pagar los costos elevados que suelen acompañar a la Copa Mundial de la FIFA.

El contraste es evidente cuando se compara con el partido más esperado del torneo. Los boletos para la final de la Copa Mundial de la FIFA, programada en Nueva Jersey, pueden alcanzar cifras que oscilan entre 4,185 y 8,680 dólares, según estimaciones del mercado.

Por eso, el repechaje intercontinental rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo definirá a los últimos clasificados, sino que también mantiene vivo el espíritu más popular del futbol: partidos decisivos, estadios vibrando y boletos que aún caben en el presupuesto de los aficionados.