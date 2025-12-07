deportes
¿Cuándo empieza la Temporada 2026 de la F1 con el regreso de Checo Pérez?

La nueva temporada llega acompañado de cambios técnicos profundos: los autos estrenarán una reglamentación que busca mayor eficiencia en los motores híbridos

Fórmula 1
REUTERS
Fernando Campos
AUTOMOVILISMO
El 8 de marzo en Melbourne, Australia, comienza la temporada 2026 de la Fórmula 1, con el regreso de Checo Pérez a la máxima categoría, y se extenderá hasta el 6 de diciembre en Abu Dhabi, con un calendario de 24 Grandes Premios que recorrerán cinco continentes.

Formula E | Actualidad y nuevos retos con Alberto Longo

¿Qué cambios tendrán los monoplazas para el 2026 en la F1?

La nueva temporada llega acompañado de cambios técnicos profundos: los autos estrenarán una reglamentación que busca mayor eficiencia en los motores híbridos y un uso más avanzado de combustibles sostenibles. Este escenario promete reordenar las fuerzas en la parrilla y abrir la puerta a sorpresas.

Entre las novedades más esperadas está el debut de Cadillac como escudería oficial. La marca estadounidense se incorpora como la undécima escudería de la competencia y lo hace con una dupla de experiencia: el mexicano Checo Pérez y el finlandés Valtteri Bottas. Para el jalisciense, será su temporada número 15 en la Fórmula 1, un regreso que emociona a la afición nacional tras su salida de Red Bull en 2024.

¿Cuándo se presenta el monoplaza de Cadillac?

La presentación del monoplaza de Cadillac está programada para el 8 de febrero de 2026, en un evento estelar durante el Super Bowl, reflejando la apuesta mediática y comercial de la marca. Con ello, la escudería busca irrumpir con fuerza en un campeonato que cada vez gana más terreno en Estados Unidos.

El calendario 2026 incluye citas clásicas como México (30 octubre - 1 noviembre), Mónaco, Silverstone, Monza y Suzuka, además de dos Grandes Premios en España (Barcelona y Madrid). También destacan las paradas en Miami, Las Vegas y Austin, consolidando la presencia de la F1 en Norteamérica.

También te puede interesar:

Para Checo Pérez, este regreso significa una nueva oportunidad de demostrar su calidad y liderazgo en un proyecto que arranca desde cero. Su experiencia será clave para guiar a Cadillac en su primera aventura dentro de la categoría reina del automovilismo.

Calendario de ta temporada 2026 de la Fórmula 1

  • 1. GP de Australia: 6-8 de marzo
  • 2. GP de China: 13-15 de marzo
  • 3. GP de Japón: 27-29 de marzo
  • 4. GP de Bahréin: 10-12 de abril
  • 5. GP de Arabia Saudita: 17-19 de abril
  • 6. GP de Miami: 1-3 de mayo
  • 7. GP de Canadá: 22-24 de mayo
  • 8. GP de Mónaco: 5-7 de junio
  • 9. GP de Barcelona: 12-14 de junio
  • 10. GP de Austria: 26-28 de junio
  • 11. GP de Gran Bretaña: 3-5 de julio
  • 12. GP de Bélgica: 17-19 de julio
  • 13. GP de Hungría: 24-26 de julio
  • 14. GP de Países Bajos: 21-23 de agosto
  • 15. GP de Italia: 4-6 de septiembre
  • 16. GP de España (Madrid): 11-13 de septiembre
  • 17. GP de Azerbaiyán: 25-27 de septiembre
  • 18. GP de Singapur: 9-11 de octubre
  • 19. GP de Estados Unidos: 23-25 de octubre
  • 20. GP de la Ciudad de México: 30 de octubre - 1 de noviembre
  • 21. GP de São Paulo: 6-8 de noviembre
  • 22. GP de Las Vegas: 19-21 de noviembre
  • 23. GP de Qatar: 27-29 de noviembre
  • 24. GP de Abu Dhabi: 4-6 de diciembre
Checo Pérez
Fernando Campos

Autor / Redactor

Fernando Campos

