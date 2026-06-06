¿Cuándo volverá a competir Isaac del Toro? Revelan posible FECHA

Han pasado algunas semanas desde que se confirmó la lesión del ciclista mexicano Isaac del Toro, misma que le ha impedido formar parte de los torneos más importantes que su deporte tiene a nivel mundial. Por tal motivo, muchos fanáticos se preguntan cuándo volverá a competir.

Así fue el cierre de Isaac del Toro en la Etapa 17 del Giro de Italia

Isaac del Toro protagonizó una dolorosa lesión justo cuando era considerado uno de los tres pilotos más importantes de la actualidad, por lo que esta situación le ha cobrado factura en estas semanas. Ante ello, se espera que su retorno a la pista sea más pronto que nunca.

¿Cuándo volverá a competir Isaac del Toro?

En principio, vale decir que Isaac del Toro se lesionó el pasado 8 de abril luego de una fuerte caída durante la Vuelta al País Vasco, por lo que está próximo a cumplir dos meses de rehabilitación. Tal situación ha encendido las alarmas en torno a cómo se encuentra físicamente el mexicano.

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Ante este hecho, fue hace unos días cuando, mediante sus redes sociales, compartió una historia en donde se muestra montado en una bicicleta con el uniforme de UEA Team Emirates, lo cual habla de la rehabilitación que el nacido en Ensenada ha comenzado a tener.

El plan del equipo con el mexicano no es desgastarlo y apresurar su rehabilitación, sino que este se tome el tiempo necesario con miras al Tour de Francia, motivo por el cual se espera que su retorno se dé entre el 7 y 14 de junio en el Tour Auvergne - Rhone - Alpes; es decir, en las próximas semanas.

¿Cuándo será el Tour de Francia?

El Tour de Francia se llevará a cabo del sábado 4 al domingo 26 de julio y es considerada, sin duda, una de las vueltas más importantes del calendario del ciclismo internacional. Así, el mexicano Isaac del Toro llegaría a esta competición con poco menos de un mes desde su retorno tras su lesión.