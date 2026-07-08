Cuándo vuelve a jugar Gilberto Mora tras el Mundial 2026: el próximo partido con Xolos

Gilberto Mora ya tiene fecha marcada para su posible regreso a la actividad después de su participación con la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El mediocampista de Xolos de Tijuana fue una de las grandes apariciones del futbol mexicano y ahora apunta al debut de su equipo en el Apertura 2026 de la Liga BBVA MX.

La expectativa pasa por saber si Gilberto Mora estará disponible desde la Jornada 1, ya que viene de disputar la justa veraniega con México. Después de la eliminación del combinado azteca ante Inglaterra en los Octavos de Final, el jugador regresó al entorno de Xolos con pocos días de margen antes del inicio del campeonato.

Cuándo vuelve a jugar Gilberto Mora con Xolos

El próximo partido oficial de Xolos será ante Tigres, por la Jornada 1 del Apertura 2026. Por calendario, ese podría ser el primer compromiso de Gilberto Mora después de su participación mundialista, siempre que el cuerpo técnico decida incluirlo en la convocatoria.

El partido se disputará el jueves 16 de julio en el Estadio Caliente. Para Tijuana, será un arranque de alta exigencia, ya que enfrente estará uno de los equipos que normalmente parte como candidato en la Liga BBVA MX.

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En el caso de Mora, su presencia dependerá de la gestión física que haga Xolos después del Mundial. El mediocampista terminó su participación con México apenas unos días antes del debut liguero, por lo que el club deberá definir si lo utiliza de inmediato o si le da más tiempo de recuperación.

Gilberto Mora, bajo la mirada de Xolos y Europa

El regreso de Gilberto Mora con Xolos no será un partido más. Su actuación en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ aumentó el interés alrededor de su carrera y lo colocó nuevamente como uno de los jóvenes mexicanos con mayor proyección.

Gilberto Mora, jugador de la Selección Mexicana|Crédito: @miseleccionmx / X

Aunque su futuro europeo aparece como un tema recurrente, Mora seguirá compitiendo con Tijuana en el corto plazo debido a su corta edad. El Apertura 2026 puede ser un torneo importante para consolidarlo en la Liga BBVA MX antes de cualquier movimiento internacional.

Por ahora, la fecha más cercana en el calendario es clara: Xolos debutará ante Tigres el jueves 16 de julio. Ese partido podría marcar el regreso de Gilberto Mora a la actividad de clubes después de la cita mundialista en México, Estados Unidos y Canadá.

A qué hora juega Xolos vs Tigres

El partido entre Xolos y Tigres se jugará el jueves 16 de julio a las 21:00 horas del centro de México. En horario local de Tijuana, el encuentro será a las 20:00 horas.

La sede será el Estadio Caliente, donde Xolos buscará iniciar el Apertura 2026 con un resultado positivo y con la atención puesta en el posible regreso de Gilberto Mora.