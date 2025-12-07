¿Contra quién jugaría México si avanza de la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

La Selección Mexicana ya conoce su destino en la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que disputará en en las sedes de México y Guadalajara y tendrá que enfrentarse a sus similares de Sudáfrica, Corea del Sur y al ganador de la Ruta D de la UEFA que saldrá de entre la República Checa, Irlanda, Dinamarca o Macedonia del Norte.

Te puede interesar: OFICIAL: Calendario COMPLETO de la Copa Mundial de la FIFA 2026

¡EN PLAN GRANDE! Nahuel Guzmán Vuelve a Salvar a Tigres con Atajadón Brutal

Contra quién jugaría México si avanza de la Fase de Grupos del Mundial 2026

En el mejor de los escenarios, la Selección Mexicana avanzaría a la fase de eliminación directa como primero del Grupo A y en dicho caso podrá disputar su juego de los Dieciseisavos de Final en la cancha del Estadio Azteca en donde se mediría contra un tercer lugar que saldría del sector C, E, F, H o I.

Sin embargo, si los resultados no acompañan a México, el conjunto Azteca tendría que salir del país para disputar su compromiso en Los Ángeles como segundo del sector ante el lugar dos del Grupo B, en donde se encuentran Canadá, Qatar y Suiza y a la espera del representante de la UEFA.

Finalmente, en el peor de los casos México avanzaría entre los mejores terceros lugares y en este caso existen dos caminos que podrían ser en Seattle ante el primero del Grupo G en donde se encuentra Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda.

Mientras que la otra posibilidad sería en Boston ante el primer lugar del Grupo E en donde se encuentran Alemania, Curazao, Costa de Marfíl y Ecuador.

Instagram FIFA / @fifa

¿Hasta que instancia jugaría la Selección Mexicana en México?

La Selección Mexicana disputará sus tres partidos de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en territorio mexicano y solo podrá continuar su camino como local avanzando como primeros del Grupo A.

En caso de seguir avanzando, la Selección Nacional continuará su siguiente partido de los Octavos de Final en México, en la cancha del Estadio Azteca, pero a partir de los Cuartos ya tendría que salir del país y su siguiente destino sería la ciudad de Miami, Florida.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Partidos en el Estadio Monterrey durante la Copa Mundial de la FIFA 2026