Pumas se haría millonario; este es el dinero que recibiría por la venta de Pedro Vite

Los Pumas de la UNAM han tenido una metamorfósis por demás importante en las últimas semanas, pues el equipo del Pedregal pasó de llegar a la final del torneo anterior de la mano de Efraín Juárez a contar con un nuevo entrenador y, a su vez, con bajas de consideración en el centro del campo.

Tigres 2-1 Pumas ¡GOOOOL! Fernando Gorriarán marca doblete ante Pumas

Aunado a lo anterior, y tras la baja de su antiguo entrenador y de Jordan Carrillo rumbo a Chivas, en la cúpula capitalina no descartan la posible salida de Pedro Vite, contención ecuatoriano que tendría mercado no solo en México, sino en los Estados Unidos y el futbol de Europa.

¿Cuánto dinero recibiría Pumas por Pedro Vite?

Lo primero a tener en cuenta es que Pedro Vite tiene 24 años de edad y fue uno de los mejores jugadores de la Selección de Ecuador en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Ante ello, se espera que Pumas reciba más de una oferta por su futbolista, el cual fue de lo más destacado del torneo anterior.

Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026

Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid?

Bajo este contexto, el portal Expreso de Ecuador mencionó que el Manchester United de la Premier League estaría monitoreando el presente de Pedro Vite, así como su situación económica y la forma en cómo podría encajar en el esquema de Michael Carrick para el siguiente torneo.

Ante este hecho, el portal establece que Pumas habría tasado al futbolista en alrededor de 10 millones de dólares; es decir, poco menos de 200 millones de pesos al tipo de cambio actual, una cantidad de dinero lo suficientemente interesante como para que el club refuerce este puesto y otros más en el campo.

¿Cómo ha sido la travesía de Pedro Vite en Pumas?

Desde su llegada a Pumas procedente de la MLS, Pedro Vite registra un total de 43 encuentros disputados, mismos en donde acumula cuatro anotaciones y dos pases a gol. Además, se ha convertido en un elemento fundamental en el accionar del equipo, sobre todo en el centro del campo con Adalberto Carrasquilla.