Leyenda de la WWE sorprende con sus declaraciones: “Prefiero irme a la quiebra antes de volver”

La WWE cuenta con decenas de leyendas que se han vuelto históricas para el mundo del wrestling y que, pese a ya no formar parte de la empresa, guardan un cariño inmenso a la misma gracias a la forma en cómo catapultaron sus nombres a la fama mundial.

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Sin embargo, también existen superestrellas que, pese a que están agradecidas por todo lo que aprendieron en la WWE, aseguran que ya nunca volverían a la empresa. Una de ellas es Dave Batista, quien tras su paso por la marca se consagró como un reconocido actor de Hollywood.

¿Cuáles fueron las polémicas declaraciones de Batista respecto a la WWE?

Fue durante una charla con la cuenta de YouTube Wolf Gyms que Dave Batista, figura de la WWE en los años 2000’s, aseguró que nunca volvería a trabajar para la empresa. De hecho, dijo que preferiría estar en la quiebra antes de siquiera pensar en un retorno como ha ocurrido con otros luchadores.

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“A lo largo de estos años la gente siempre pensó que yo regresaría, que saldría del retiro. Tuve un final de libro de cuentos y no me voy a arruinar en él. Si me vuelvo a quedar en la quiebra, sé lo que es ser pobre. Me iré a la maldita quiebra antes de volver a la lucha libre. No lo volveré a hacer”, dijo Batista.

Vale decir que, si bien Batista no salió mal de la WWE en 2010, su retiro se dio en medio de una mezcla de frustración creativa toda vez que consideraba que no tenía las mismas oportunidades que otros luchadores, motivo por el cual tomó la decisión de abandonar la misma en una etapa importante para él en cuanto a popularidad se refiere.

¿Cuáles fueron los logros de Batista en la WWE?

Además de ser uno de los miembros principales de la facción Evolution, Batista también tuvo reconocimientos individuales destacados en la WWE, entre los que destacan ser doble ganador del Royal Rumble y haber conquistado el Campeonato Mundial en seis ocasiones.