Tuvo su debut a los 13 años, representó a Estados Unidos, pero hoy jugará para la Selección Mexicana

La Selección Mexicana continúa trabajando para incorporar a los mejores futbolistas con doble nacionalidad. La competencia con Estados Unidos se trasladó a las categorías inferiores, donde ambos países buscan convencer a jóvenes que podrían convertirse en figuras durante los próximos años.

En este contexto, Andrés Lillini, director de Selecciones Nacionales Menores, confirmó que una de las mayores promesas nacidas en territorio estadounidense decidió continuar su proceso con el combinado azteca. Se trata de un delantero que debutó como profesional con apenas 13 años y que ya defendió las camisetas de ambos países.

Da’vian Kimbrough eligió representar a la Selección Mexicana

Da’vian Kimbrough decidió jugar para México y formará parte del proceso rumbo a la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA 2027. El atacante de 16 años había generado dudas sobre su futuro luego de participar con Estados Unidos en la Vertex Cup, torneo juvenil disputado durante abril de 2026.

Da’vian Kimbrough|Crédito: @daviank14 / IG

México le ofreció integrarse a la categoría Sub-17 a pesar de ser un año menor que la mayoría de sus compañeros. Lillini reveló que la familia del futbolista se tomó algunos días para analizar la propuesta, pero finalmente comunicó que el delantero estaba convencido de continuar con el conjunto nacional.

“Me dijo la mamá que lo iban a pensar y a los dos o tres días me dijo que Da’vian había regresado a la pretemporada y estaba muy convencido de jugar para México. Se decidió por nosotros”, explicó el directivo en una entrevista reciente.

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Quién es Da’vian Kimbrough, la joya que México le ganó a Estados Unidos

Kimbrough nació el 18 de febrero de 2010 en Woodland, California. Cuenta con las nacionalidades mexicana y estadounidense, se desempeña como delantero y actualmente juega en North Texas SC, equipo filial de FC Dallas que participa en la MLS NEXT Pro.

Su carta pertenece al Sacramento Republic FC, institución que lo cedió hasta el final de la temporada 2026. Antes de salir a préstamo, el atacante había disputado seis partidos con el primer equipo y consiguió su primera titularidad profesional en marzo de este año, durante la US Open Cup.

Da’vian Kimbrough representando a México|Crédito: @daviank14 / IG

El futbolista comenzó su formación en North Bay Elite y Woodland Soccer Club. En 2021 se incorporó a la academia de Sacramento, donde llamó la atención tras marcar 61 goles en 81 partidos de las categorías inferiores.

El récord que Kimbrough consiguió a los 13 años

Sacramento Republic decidió ofrecerle su primer contrato profesional en agosto de 2023. Kimbrough tenía 13 años, cinco meses y 13 días, por lo que se convirtió en el deportista más joven en firmar con un equipo profesional estadounidense.

Su debut llegó el 1 de octubre de ese mismo año frente a Las Vegas Lights por la USL Championship. El delantero ingresó durante los minutos finales y, con 13 años, siete meses y 13 días, se transformó en el futbolista más joven en participar en una liga profesional de Estados Unidos.