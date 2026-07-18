Debut soñado: campeón de goleo marca su primera anotación con Cruz Azul en el Apertura 2026

El reciente campeón de la Liga BBVA MX tuvo un debut de ensueño en este Apertura 2026, pues vino de abajo para remontarle al Atlético de San Luis y ganarle en los minutos finales. Para este nuevo torneo, Cruz Azul fichó a un campeón de goleo, quien ya se estrenó con el club al marcar su primer tanto.

Juan José Calero, hijo de Miguel, la gran leyenda del Pachuca, marcó uno de los 2 tantos con los que el conjunto de la Máquina le sacó el empate al Atlético de San Luis en la jornada 1 de la categoría Sub-21. Con ello, se espera que el delantero tome ritmo y sea considerado por Joel Huiqui para el primer equipo.

Juan José Calero marcó uno de los 2 tantos con los que la Máquina le sacó el empate al Atlético de San Luis en la jornada 1 de la categoría Sub-21.|Club de Futbol Cruz Azul

El primer gol del conjunto de la Noria fue obra de Rogelio González, hasta que al minuto 40 del primer tiempo apareció Juan José para mandar el balón al fondo de las redes e irse al descanso del medio tiempo con una ventaja de 2-0. Sin embargo, Cruz Azul le puso freno al acelerador y le terminaron por empatar a goles.

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De campeón de goleo a llegar a Cruz Azul

El hijo de Miguel Calero llegó a la Máquina como agente libre, tras quedarse sin equipo luego de culminar su participación con Venados de Mérida de la Liga de Expansión MX. Lo anterior, pese a que fue campeón de goleo con los del sur en el Apertura 2025.

El jugador de 27 años firmó contrato por los siguientes 2 años, según el periodista César Luis Merlo. El mexicolombiano puede ser la alternativa de Huiqui en la delantera tras la baja de Nicolás Ibáñez por lesión y la posible salida de Gabriel Fernández, aunque fue titular en el encuentro contra los potosinos y marcó gol.