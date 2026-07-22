Joel Huiqui ya confirmó que Cruz Azul no tendrá fichajes para el Apertura 2026

Cruz Azul comenzó el Apertura 2026 por el camino de campeón y sumó su segunda victoria consecutiva al derrotar a Puebla en la segunda fecha del torneo. Sin embargo, la alegría tuvo una pausa entre los aficionados al escuchar las palabras de Joel Huiqui, entrenador de La Máquina, durante la conferencia de prensa luego del triunfo en el Estadio Banorte.

El estratega cruzazulino fue consultado sobre la posible llegada de nuevos refuerzos a La Noria con el fin de tener un equipo más completo y competitivo para afrontar el Apertura 2026, además de los torneos venideros como la Leagues Cup. No obstante, los aficionados se quedaron helados al escuchar que Huiqui confirmó que no espera nuevos jugadores en Cuz Azul.

Joel Huiqui confirma que no habrá refuerzos en Cruz Azul

“Es un equipo competitivo en todas las líneas. Con Jeremy en la posición de lateral lo hemos resuelto. Tenemos muchas variantes. No estoy esperando nada (refuerzos). Solo pensando en el sábado al ser el partido más importante del semestre. Nosotros tenemos un equipo completo, fue lo que expresó el entrenador en conferencia de prensa.

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Cabe destacar que una de las posiciones a reforzar dentro de Cruz Azul era el lateral derecho. La salida de Jorge Sánchez había dejado un hueco difícil de rellenar en el equipo cementero y, si bien es cierto que se intentó su regreso, el futbolista terminó fichando por Atlas. Sin embargo, para Huiqui el problema se resolvió gracias a Jeremy Márquez, quien hoy cubre esa posición pese a no ser lateral natural.

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Qué jugadores se sumaron al primer equipo para el Apertura 2026

Cruz Azul sumó a Alan Montes y Juan José Calero al primer equipo para disputar el Apertura 2026. Ambos futbolistas fueron registrados oficialmente y ya se encuentran a disposición del cuerpo técnico.

Montes es un defensa central mexicano de 25 años que llega procedente del futbol de Turquía. Por su parte, Calero es un delantero colombo-mexicano de 27 años que arribó como agente libre después de marcar 22 goles con Venados de Mérida durante la última temporada de la Liga de Expansión.

Alan Montes lleva el dorsal 12, mientras que Juan José Calero porta el número 14. Hasta el momento, son las dos incorporaciones confirmadas de La Máquina para el torneo.